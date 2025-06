Finalmente l’accordo è stato raggiunto: colpo Milan a centrocampo

Tare è ormai prossimo a mettere a segno un affare per rinforzare la mediana di Allegri: tutti i dettagli.

Il Milan va migliorato in ogni reparto e il centrocampo non è un’eccezione. Anzi, proprio lì devono essere fatti degli sforzi importanti per alzare notevolmente il livello. La cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City pesa tanto e non basta l’ingaggio di Luka Modric per sopperire a tale partenza.

Igli Tare ha dichiarato di aspettarsi molto da Ruben Loftus-Cheek per quanto riguarda il contributo in fase offensiva, dato che alla prima stagione in rossonero l’ex Chelsea fece 10 gol. Reijnders ne ha siglati 15 nella scorsa e è un calciatore molto diverso dall’inglese, meno fisico e più tecnico, anche maggiormente portato all’assist.

Causa infortuni, Loftus-Cheek non si è quasi visto nell’ultima annata e sembra destinato ad avere un’occasione con Massimiliano Allegri. Al tempo stesso, però, la dirigenza lavora per arricchire la mediana con nuovi innesti.

Calciomercato Milan, acquisto in arrivo: le ultime news

Tare sta lavorando su più tavoli. Non è un segreto che abbia avviato contatti per centrocampisti come Granit Xhaka del Bayer Leverkusen, Ardon Jashari del Club Bruges e Javi Guerra del Valencia. Ma ce n’è un altro che sembra davvero vicino ad approdare a Milano.

Ci riferiamo a Samuele Ricci, che ha raggiunto l’accordo con il Milan e che ha poi atteso che le due società si accordassero sulle cifre dell’operazione. Stando a quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto di ESPN, è tutto fatto al 99,9%. Anche Milan e Torino hanno trovato l’intesa per quanto riguarda il cartellino: un totale di 25 milioni di euro, bonus compresi. A breve si dovrebbe passare alla stesura dei contratti e alle successive firme.

Ricci era un obiettivo del club rossonero da tempo, anche se sembrava essere stato messo un po’ in standby nelle scorse settimane. Negli ultimi giorni c’è stata un’accelerata decisa da parte di Tare, ora determinato a chiudere definitivamente l’affare e a regalare ad Allegri un importante rinforzo per il centrocampo.

Dopo le esperienze con Empoli e Torino, Ricci ha grande voglia di mettersi alla prova in una realtà più importante. Quando ha accettato di rinnovare il contratto con il Toro, ha strappato anche una promessa al patron Urbano Cairo: quella di non essere ostacolato nel suo eventuale trasferimento in una big in caso di offerta congrua per il cartellino. L’offerta congrua è arrivata e adesso il centrocampista toscano è desideroso di approdare al Milan.