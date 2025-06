Gyokeres al Milan, Tare fa impazzire i tifosi

Le ultimissime sul centravanti. Ai rossoneri è stato accostato il bomber dello Sporting: il punto della situazione

Sono giorni frenetici per il Milan, chiamato a rafforzare la squadra prima dell’inizio della stagione. Le prossime due settimane saranno importanti per i primi arrivi: dopo aver chiuso per Luka Modric, che arriverà una volta finito il Mondiale per Club, il Diavolo è pronto ad accogliere altri giocatori.

Come detto da Igli Tare, la priorità è il centrocampo: così Samuele Ricci sarà presto rossonero, poi toccherà ad uno tra Xhaka e Jashari. Massimiliano Allegri aspetta due mediani, ma anche due terzini, uno destro e uno sinistro, oltre che un centrale, con la partenza sempre più probabile di Malick Thiaw e il nome cerchiato in rosso è quello di Giovanni Leoni, per il quale, però, ci vorrà una spesa davvero importante.

Poi le attenzioni di Igli Tare si sposteranno in attacco. Il bomber arriverà: il Direttore sportivo rossonero è stato chiaro. Il Diavolo non ha fretta, ma arriverà un calciatore con caratteristiche diverse da quelle di Santiago Gimenez. Servirà un bomber capace di giocare in area e di stare spalle alla porta per fare di sponda per i compagni.

Milan, ecco il nuovo bomber: sfida a Juve e Arsenal

Igli Tare ha citato Olivier Giroud per far capire le caratteristiche che servono al nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Così La Gazzetta dello Sport ha deciso di fare il nome di Gyokeres. Un colpo impossibile, un sogno di mezza estate che rimarrà tale.

Il calciatore è il centravanti che servirebbe, ma costa 70 milioni di euro e piace a mezza Europa. Piace alla Juventus di Igor Tudor e soprattutto a due club di Premier League che non hanno di certo problemi a fare degli investimenti del genere come il Manchester United e l’Arsenal. Gyokeres, dunque, appare più che proibitivo.

Bisogna, quindi, tenere d’occhio altri profili, che possono diventare delle opportunità più avanti come può essere Dusan Vlahovic, valutato 25 milioni di euro. Il serbo chiaramente dovrà rinunciare a diversi milioni del suo stipendio perché il Diavolo non andrà oltre i 6-7 milioni di euro netti a stagione. Attenzione poi ad altre idee come Nunez o Retegui, ma il cartellino non è certo di molto più basso rispetto a quello di Gyokeres. Mitrovic, invece, ha lo stesso problema di Vlahovic.