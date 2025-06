Maignan via a zero nel 2026, tutto deciso: la destinazione è stata già scelta

Maignan rischia di lasciare il Milan a costo zero fra un anno: per lui potrebbero aprirsi le porte di una grande opportunità

Soltanto poche settimane fa Mike Maignan sembrava destinato all’addio. Il Milan aveva avviato una trattativa col Chelsea per volontà del club e anche del giocatore, contrariato per quanto accaduto con il rinnovo di contratto. Giorgio Furlani ad un certo punto ha deciso di fermare le trattative: era tutto già ben impostato per il prolungamento, ma poi ad un certo punto non se n’è fatto nulla. Una situazione che ha stancato il portiere, attratto dall’idea di giocare in Premier League e il Mondiale per Club con i Blues.

Non si è però arrivati ad un accordo e alla fine Maignan è rimasto: la cessione resta una possibilità, ma c’è da segnalare il lavoro mediatico di Massimiliano Allegri che sta provando a convincere il francese a restare a riallacciare i rapporti con la società. Maignan quindi potrebbe restare e far felice Allegri, che si ritroverebbe così con un portiere importante dal quale ripartire. Ma ci sono ancora margini per il rinnovo? Difficile da dire, ma sembra piuttosto complicato.

La storia si ripete: Maignan come Donnarumma

Le possibilità che Maignan resti fino alla scadenza del contratto l’anno prossimo ci sono. Il Chelsea era un’ottima opportunità ma l’anno prossimo per lui potrebbero spalancarsi le porte di un’altra squadra: il Paris Saint-Germain. Al momento Gianluigi Donnarumma è intoccabile: protagonista assoluto della Champions League vinta, il portiere italiano, dopo un inizio difficile, sembra aver trovato feeling con Luis Enrique. E ci è riuscito a suon di parate quasi miracolose.

Donnarumma, come Maignan, è in scadenza col Psg fra un anno e al momento le trattative per il rinnovo sono complicate. Gigio guadagna tantissimo: il suo stipendio è di circa 12 milioni, ingaggio che lo ha convinto a lasciare il Milan a parametro zero e ad andare a Parigi. Per i francesi, che hanno adottato un altro tipo di strategia sul mercato, sembra essere difficile accontentare le sue richieste, che sono ovviamente a rialzo. A questo punto quindi non è da escludere che possa verificarsi lo stesso scenario coi rossoneri: Donnarumma via dal Psg a costo zero, e a quel punto si aprirebbero le porte per il ritorno in Francia di Maignan. Il Milan farà di tutto per evitare di perdere il giocatore a costo zero: se non si troverà un accordo adesso, non è da escludere una cessione nelle prossime settimane. Molto dipenderà dal lavoro di mediazione di Allegri.