Nel mirino per il 2026, il Milan vuole il colpo a zero dalla rivale italiana

Il Milan guarda al 2026 ed è pronto a chiudere per il calciatore che vedrà scadere il proprio contratto fra poco più di un anno

Igli Tare è scatenato. Il Milan è pronto a mettere le mani su ben due centrocampisti, dopo aver preso Luka Modric. Come è noto i rossoneri sono intenzionati a chiudere per Samuele Ricci dal Torino e per uno tra Xhaka e Jashari. Ma il mercato del Diavolo non si fermerà certamente qui.

Il Direttore sportivo dei rossoneri dovrà poi comprare anche due terzini, uno destro e uno sinistro, oltre ad un centrale con la partenza sempre più probabile di Malick Thiaw. I tifosi, però, sono in attesa soprattutto del grande bomber, chiamato ad affiancare Santiago Gimenez.

I nomi fatti sono davvero tanti, ma Igli Tare è in attesa della grande occasione. Non ci sarà fretta di prendere il bomber, ma prima della chiusura del calciomercato arriverà. Dusan Vlahovic oggi continua a chiedere uno stipendio in doppia cifra, che il Milan non potrà mai garantirgli.

Se dovesse dire sì a 6-7 milioni di euro netti a stagione, l’affare decollerebbe, anche perché la Juventus vuole cederlo e ha fissato il prezzo sui 25 milioni. Altre piste portano a Retegui e Kean, entrambe però davvero care. Nunez piace parecchio, ma è destinato a trasferirsi al Napoli.

Milan, colpo a zero: Tare prenota il giocatore

Così non ci resta che aspettare, come un colpo che Igli Tare è pronto a prenotare. Nel 2026 scadono diversi contratti. L’albanese sta monitorando la situazione con estrema attenzione e tra i nomi cerchiati c’è anche quello di Lorenzo Pellegrini, che vedrà concludere il suo accordo con la Roma quando avrà compiuto 30 anni.

Il centrocampista è alla ricerca dell’ultimo contratto importante e l’addio al club capitolino è un’opzione concreta. Il Milan è chiamato a guardare agli italiani e Pellegrini può essere il giocatore col giusto mix di esperienza e qualità. Dopo Samuele Ricci la linea azzurra proseguirà con Giovanni Leoni.

Almeno è questa l’idea di Tare, che una volta ceduto Malick Thiaw è intenzionato a puntare sul giocatore italiano del Parma che tanto piace a Massimiliano Allegri. 25 milioni di euro è la cifra stanziata per il colpo, ma serve fare in fretta. La concorrenza è agguerrita.