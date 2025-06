Nuova pista per la cessione di Musah in Serie A, lo vuole l’ex allenatore

Musah lascerà sicuramente il Milan: dopo il mancato accordo col Napoli, c’è una nuova pista ancora in Serie A

C’è tanto lavoro di fare a casa Milan sul mercato. Luglio è ormai alle porte e la lista di acquisti e cessioni è ancora lunghissima. I rossoneri hanno sfruttato il mese di giugno solo per cedere e racimolare più soldi possibili: Reijnders al Manchester City per 55 milioni, Theo Hernandez vicino all’Al-Hilal per 25 milioni e c’è l’accordo per il passaggio di Thiaw al Como per 25 milioni (c’è attesa per il sì del giocatore). Ma il lavoro di Igli Tare per quanto riguarda le cessioni è ancora piuttosto lungo: ci sono ancora tanti giocatori da piazzare che non rientrano nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Il direttore sportivo, nella conferenza stampa in differita di fronte ad una stretta e selezionata cerchia di giornalisti, ha annunciato che Yunus Musah è fuori dai pensieri dell’allenatore e per questo si cerca una nuova sistemazione. Era ad un passo dal Napoli poche settimane fa, ma poi l’affare è sfumato per il mancato accordo fra club. Adesso si sono aperte nuove possibilità per l’americano.

Musah ancora in Serie A, lo vuole l’ex allenatore

Musah ha appena concluso la sua seconda stagione con la maglia del Milan. Questa per lui doveva essere quella del rilancio dopo un primo anno complicato anche dal punto di vista della sistemazione tattica: è arrivato come centrocampista ma Stefano Pioli lo ha spesso usato da esterno, un ruolo che gli abbiamo visto fare anche poi con Paulo Fonseca e con Sergio Conceicao.

I problemi dell’ex Valencia però sono sempre gli stessi: poca pulizia tecnica e propensione alla verticalità. Nelle idee di Tare e di Allegri c’è la costruzione di un centrocampo con caratteristiche diverse, più di palleggio e controllo. Ed è per questo che Musah non rientra nella selezione. Il Napoli per lui era un’ottima opportunità ma qualcosa è andato storto. Secondo quanto riportato da La Nazione, sulle sue tracce ci sarebbe anche la Fiorentina: a breve sarà annunciato il ritorno di Stefano Pioli e quindi potrebbe ritrovarsi l’allenatore che lo ha accolto in Serie A.

Ci sono delle opzioni anche all’estero: il Nottingham Forest in Inghilterra ha chiesto informazioni. Insomma, Musah sembra avere estimatori in giro per l’Italia e non solo e questa potrebbe essere un’ottima notizia per il Milan. L’idea è di venderlo a circa 20 milioni. La pista Napoli, stando alle ultime indiscrezioni, non è comunque ancora saltata del tutto.