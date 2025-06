Nuovo contatto oggi, il Milan vuole chiudere l’affare: pronto il rilancio

Ci sarà un nuovo contatto oggi per provare a chiudere la trattativa: il Milan prepara un rilancio, lo vogliono fortemente

Luglio è alle porte e, da pochissimi giorni, il Milan ha avviato la campagna abbonamenti per la prossima stagione. L’inizio di questo importante evento coincide con un movimento più intenso dei rossoneri per quanto riguarda il mercato in entrata dopo aver venduto Reijnders al Manchester City, Theo Hernandez all’Al-Hilal e, molto probabilmente, Malick Thiaw e Alvaro Morata al Como (manca ancora il sì del tedesco ma le due società sono già d’accordo sui 25 milioni). Una fase di “raccolta fondi” che potrebbe portare nelle casse dei rossoneri più di 100 milioni. Una parte di questi soldi verrà reinvestita: poco più di 20 milioni saranno girati al Torino per l’acquisto di Samuele Ricci, ma di colpi da fare ce ne sono un bel po’.

Oltre al centrocampista italiano della Nazionale, il Milan cerca altri due rinforzi per il reparto (oltre a Luka Modric, che arriverà dopo il Mondiale con il Real Madrid). I nomi sono stati scelti: in attesa di notizie da Leverkusen per Granit Xhaka, Igli Tare porta avanti la complicata trattativa per Ardon Jashari per Club Bruges.

Il Milan lo vuole fortemente: nuovi contatti oggi

Il Milan ha avviato i contatti per il centrocampista svizzero da diverse settimane. L’ultima offerta risale a qualche giorno fa ed è di 27 milioni più bonus, per un totale di 32 milioni. Cifra che in Belgio considerano troppo bassa: Jashari è uno dei migliori talenti non solo della squadra ma di tutto il panorama europeo e per questo non si fanno sconti (come sempre). Il prezzo totale fra parte fissa e bonus deve arrivare a 40 milioni per un accordo definitivo.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, nella giornata di oggi è previsto un nuovo contatto fra il Milan e il Club Bruges per tentare un avvicinamento. I rossoneri sono fortemente interessati al ragazzo e stanno preparando un rilancio, ma accontentare le richieste del Club Bruges non sarà semplice. Il giornalista conferma che si tratta di un affare economicamente difficile e in salita, ma la pista non è ancora tramontata: Furlani e Tare vogliono capire se si può arrivare ad un accordo e quindi i contatti proseguono. Il summit in programma oggi potrebbe essere decisivo, in un senso o nell’altro. C’è attesa quindi per gli aggiornamenti: Jashari convince tutti in casa rossonera (ovviamente, considerando che è un gran talento palese a chiunque) ed è il primo indiziato per completare il reparto.