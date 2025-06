Saltato l’affare, tutto da rifare: per il Milan nuova mazzata sul mercato

Una operazione che sembrava vicina a essere concretizzata pare ormai sfumata: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Ci sono tanti movimenti in uscita che il Milan deve fare in questa estate. Diversi calciatori non rientrano nel progetto e andranno piazzati altrove, preferibilmente a titolo definitivo.

Ci sono quelli che rientrano dai prestiti, ai quali va trovata un’altra sistemazione, ma anche chi ha fatto parte della squadra nell’ultima stagione e che deve essere venduto. Un esempio è Yunus Musah, che nel biennio in maglia rossonera non ha particolarmente impressionato. Arrivato nel mercato estivo 2023 per 21,2 milioni di euro dopo una trattativa non breve con il Valencia, non ha mai avuto continuità.

Ha cambiato spesso ruolo e non è davvero cresciuto durante l’esperienza a Milano. Ci sono state delle prestazioni positive, basti pensare al partitone che ha fatto al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid in Champions League, però il nazionale americano non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio da protagonista.

Calciomercato Milan, cessione Musah: la situazione

Nelle scorse settimane c’è stata una trattativa con il Napoli per la vendita di Musah. Inizialmente, tutto sembrava procedere rapidamente e più fonti giornalistiche davano l’affare quasi per chiuso. Si parlava di circa 25 milioni di euro, bonus compresi, che il Milan avrebbe incassato da questa cessione.

Tuttavia, in seguito sono emersi dei problemi sulle cifre di parte fissa e bonus dell’operazione. Milan e Napoli hanno cercato di trovare una soluzione, però ad oggi bisogna dire che il trasferimento è saltato. Le parti non sono riuscite a concordare ogni dettaglio e Musah continua ad essere un calciatore rossonero, in attesa di nuove offerte.

Qualcuno ha fatto trapelare che il Milan avrebbe alzato la propria richiesta oltre i 25 milioni di euro inizialmente pattuiti come prezzo finale, provocando così una reazione negativa da parte del Napoli. Anche se l’ex Valencia piaceva parecchio ad Antonio Conte, ormai il club azzurro sembra guardare avanti, ad altri obiettivi per il centrocampo.

Per quanto riguarda il futuro di Musah, esiste l’interesse del West Ham. Non si parla ancora di trattativa avviata e di cifre, però nei prossimi giorni potrebbero esserci aggiornamenti su questa pista di mercato. Se da Londra dovesse arrivare un’offerta sui 25 milioni di euro, certamente Igli Tare la prenderebbe in considerazione.

Lo stesso Musah gradirebbe mettersi alla prova in un campionato di alto livello come la Premier League. Non rimane che attendere.