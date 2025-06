Sembrava fatta ma l’affare è saltato: ora è tutto da rifare per il Milan

La società rossonera rischia di essere beffata da una concorrente della Serie A per un obiettivo di mercato: le ultime news.

Sono giorni caldissimi per la campagna acquisti del Milan. Igli Tare è impegnato su più tavoli e spera di riuscire a chiudere qualche colpo nei prossimi giorni.

Quello più vicino sembra essere Samuele Ricci, centrocampista del Torino. Stando alle indiscrezioni di mercato trapelate, sono stati trovati gli accordi sia con il giocatore sia con il club granata. Quindi, si tratta di sistemare gli ultimi dettagli prima del via libera per le visite mediche e la successiva firma del contratto. Dopo Luka Modric, che arriverà al termine del Mondiale per Club con il Real Madrid, pronto un altro colpo a centrocampo.

Milan, attenzione all’Atalanta: gli aggiornamenti

A proposito di operazioni che si chiuderanno a brevissimo, c’è anche la cessione di Theo Hernandez all’Al Hilal. Ora sarà interessante vedere chi prenderà il Milan per sostituirlo sulla fascia sinistra.

Tra i terzini mancini accostati ai rossoneri in questi giorni c’è Honest Ahanor, 17enne in forza al Genoa. Difficile immaginare che possa essere lui il nuovo titolare, però potrebbe essere l’alternativa a una prima scelta da comprare. L’italo-nigeriano ha collezionato 9 presenze, 1 gol e 1 assist nell’ultima stagione, confermando di essere un talento molto promettente.

Del suo potenziale non si è accorto solo il Milan, ovviamente. In questo momento sembra esserci l’Atalanta in pole position. Il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha spiegato che queste possono essere ore decisive per il futuro di Ahanor e che la Dea sta insistendo per chiudere l’acquisto del giocatore.

La dirigenza nerazzurra vuole anticipare il Milan e spinge per raggiungere un accordo entro la fine della giornata. Da capire se il ragazzo sia più attirato da un trasferimento a Bergamo, dove farebbe anche la Champions League nella prossima stagione, o se sia più affascinato da Milano nonostante non ci siano coppe europee da disputare almeno per un anno.

Ahanor e il suo entourage valuteranno bene ogni aspetto. Chiaramente, lo stesso Genoa cercherà di guadagnare più soldi possibili dalla vendita del suo gioiello. Vedremo che tipo di sforzo faranno Atalanta e Milan per assicurarsi il cartellino del talento italo-nigeriano.