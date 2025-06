Tare lo riporta in Serie A, svelato il nome del bomber

Novità assoluta per il Milan. Ecco l’attaccante scelto per rafforzare il reparto offensivo del Diavolo: il punto della situazione

Il reparto offensivo sarà quello che cambierà meno. Il Milan, infatti, ha deciso di ripartire da Rafa Leao, Santiago Gimenez e Christian Pulisic. Sul tridente, formato dal portoghese, il messicano e l’americano, non ci sono, dunque, dubbi.

Qualcuno ha provato ad insinuarne soprattutto sul numero dieci, parlando di offerte da parte del Bayern Monaco( al Milan non è arriva alcuna proposta) ma Igli Tare è stato alquanto chiaro. Il giocatore, d’altronde, piace tanto a Massimiliano Allegri che sa come andrà gestito per farlo rendere al meglio. La palla, dunque, passa al tecnico livornese, che aspetta di capire, però, come verrà completato il reparto offensivo.

Se dovesse uscire uno tra Samu Chukwueze e Noah Okafor (il Diavolo proverà a venderli entrambi), arriverà anche un esterno di attacco e l’idea di riportare in Italia Federico Chiesa può decollare, ma non in questa fase del mercato. Servirà del tempo, come d’altronde per il centravanti.

Igli Tare, però, anche in questo caso è stato più che chiaro: ha fatto capire cosa serve al Milan. Quali caratteristiche deve avere il nuovo centravanti del Diavolo. Serve un bomber alla Olivier Giroud, un bomber che sappia giocare di sponda e che sappia riempire l’area di rigore.

Milan, occhi in Premier League per il colpo: il Manchester United lo manda via

L’albanese ha chiesto tempo, convinto che le occasioni di mercato si presenteranno più avanti. Guardare in Premier League è sempre stata un’ottima idea. Li le possibilità sono sempre tante e quando si avvicina la chiusura del calciomercato i prezzi si abbassano in maniera importante.

Attenzione così alle opportunità che possono nascere con il Manchester United. Gli inglesi, con l’acquisto di un grande bomber, sono pronti a cedere a condizioni vantaggiose Joshua Zirkzee. L’ex Bologna ha sicuramente le caratteristiche che servono al Milan. La Serie A la conosce bene e l’idea di rilanciarlo stuzzica la fantasia della dirigenza rossonera.

Ma sempre dai Red Devils può esserci un altro calciatore, anche lui con un passato in Italia, che può fare al caso del Diavolo. Stiamo parlando di Hojlund, ‘scaricato’ dall’Inter, che ha deciso di puntare su Pio Esposito. Due centravanti, due idee concrete per un Milan che cerca l’occasione giusta per completare il reparto offensivo