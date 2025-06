Arriva un’altra ufficialità: il Milan ne saluta un altro dopo Joao Felix

Dopo aver salutato Joao Felix, il Milan ha annunciato ufficialmente un altro addio: saluta i rossoneri dopo soli sei mesi

Il 30 giugno è alle porte e quindi anche le prime e inevitabili ufficialità in vista di scadenze di contratto e di prestiti. Il Milan, nel corso di questo primo mese d’estate, è stato molto attivo sul mercato solo per quanto riguarda le cessioni. In seguito alla mancata qualificazione alla prossima Champions League, e alle grosse (e inutili) spese delle ultime sessioni di calciomercato, la società ha portato avanti – e lo sta facendo tuttora – una sorta di raccolta fondi: Reijnders al Manchester City per 55 milioni di parte fissa è un’operazione già fatta, per Theo Hernandez all’Al-Hilal per 25 milioni ci siamo quasi, mentre c’è l’accordo col Como per la cessione di Malick Thiaw. E non è finita qui.

In attesa di sviluppi per quanto riguarda le altre trattative in uscita, Igli Tare deve anche risolvere la questione prestiti: molti non saranno riscattati e non rientrano nei piani di Allegri e per questo si cercheranno nuove sistemazioni. Anche il Milan aveva dei riscatti sui quali riflettere e per quanto riguarda uno è appena arrivata la decisione ufficiale.

Addio Milan, è ufficiale: via dopo soli sei mesi

Stamattina il Milan ha annunciato l’addio a Joao Felix, che però era in prestito secco: col Chelsea non era concordato alcun tipo di clausola per l’acquisto a titolo definitivo. L’attaccante portoghese tornerà quindi a Londra, ma non per restare: cambierà di nuovo squadra, con il possibile ritorno al Benfica, dove è cresciuto da giovanissimo, oppure con una interessante proposta dal Brasile per vestire la maglia del Flamengo (e quindi ancora rossonero). Ma non è l’unica ufficialità di giornata.

I rossoneri, pochi minuti fa, tramite il proprio account Instagram, hanno annunciato l’addio a Riccardo Sottil. Anche questa decisione di certo non ci sorprende: arrivato fra lo stupore di tutti a gennaio nelle ultime ore di mercato per sostituire Okafor dalla Fiorentina, il Milan aveva la possibilità di riscattarlo per poco più di dieci milioni. In questi mesi però Sottil ha giocato pochissimo e non ha avuto grosse opportunità di mettersi in mostra. Evidentemente il suo profilo non rientra nei gradimenti di Allegri – che invece sembra aver chiesto alla società di tenere Saelemaekers – e per questo è stato rispedito al mittente. Sottil quindi torna alla Fiorentina: è stato milanista per soli sei mesi senza mai incidere, e di certo non per colpa sua.