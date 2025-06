Florenzi a zero in Serie A: addio Milan e nuova maglia

Florenzi, in scadenza di contratto fra pochissimi giorni col Milan, si prepara per una nuova esperienza in Serie A. I dettagli

Mancano pochissimi giorni alla fine di giugno. Ed è sempre più vicino quindi l’addio di Alessandro Florenzi al Milan. Dopo l’ultima partita contro il Monza di campionato, durante la quale ha raccolto gli unici minuti di questa stagione a causa del lunghissimo infortunio al ginocchio, era stato molto chiaro: “La scelta è mia, il Milan non c’entra niente. Devo capire cosa fare“. Fino ad oggi, non è arrivato alcun segnale di rinnovo: evidentemente, l’ex terzino della Roma ha deciso di andar via e di intraprendere una nuova avventura.

Per lui è stato un anno difficile: poco più di un anno fa il grave infortunio al ginocchio durante la tournée negli States che lo ha costretto a dare forfait per quasi tutto il campionato. Negli ultimi mesi, da quando quindi è tornato in gruppo, aveva ripreso una buona condizione fisica ma Sergio Conceicao, per sua scelta, non gli ha dato spazio. Insomma, Florenzi fisicamente c’è, ed è per questo che preferirebbe a questo punto andare dove potrà avere la possibilità di giocare di più.

Florenzi ancora in Serie A, doppia opzione sul tavolo

L’estate scorsa il Milan ha acquistato Emerson Royal per quel ruolo per 18 milioni di euro. A gennaio è stato mandato via Calabria (che era in scadenza di contratto il 30 giugno) ed è arrivato Kyle Walker. Pochissime ore fa, il Milan, dopo aver annunciato gli addii a Joao Felix e a Riccardo Sottil, ha ufficializzato anche il ritorno dell’inglese al Manchester City. E, come sappiamo, anche Emerson Royal è in uscita.

Insomma, nel giro di un solo anno, il Milan ha bruciato tre terzini destri e si prepara a dire addio anche a Florenzi. Ma dove continuerà la sua carriera l’ex Roma? Ad oggi non c’è alcuna notizia in merito: Alessandro non ha accordi con nessuna squadra perché, giustamente, dopo un anno del genere, vuole valutare con estrema attenzione qual è la scelta migliore per il suo prosieguo di carriera. Il Genoa può diventare una pista interessante, o anche una neopromossa: può pensarci anche il Pisa, alla ricerca di uomini di esperienza per questo primo anno in Serie A, anche se la società toscana preferisce puntare sui giovani. Vedremo quali strade si apriranno per Florenzi. Una cosa, a questo punto, appare certa: sarà addio al Milan.