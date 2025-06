Il Milan lo vuole cedere ma non ci sono offerte: rischia di restare in rossonero

Un esubero della squadra di Allegri non ha ancora ricevuto proposte concrete: serve attendere per la sua cessione.

Sono numerose le cessioni che il Milan è chiamato a fare in questo calciomercato estivo. Alcune non sono semplici, perché ci sono calciatori reduci da una stagione non esaltante e che hanno visto calare il loro valore.

Nella lista c’è Samuel Chukwueze, che il club rossonero aveva comprato per 21,1 milioni di euro più bonus dal Villarreal nell’estate 2023. Si può dire che il suo biennio a Milano non sia stato particolarmente esaltante. Ci si aspettava qualcosa di più dal nazionale nigeriano, che non ha mai trovato continuità da quando è arrivato in Italia.

Avere davanti un concorrente come Christian Pulisic non gli ha facilitato il compito, però stava anche a lui farsi trovare pronto per sostituirlo quando l’ex Chelsea ha avuto dei cali. Poteva fare meglio, decisamente.

Milan, quale futuro per Chukwueze?

Chukwueze ha messo assieme 8 gol e 6 assist in 69 presenze con il Diavolo. Al 30 giugno 2025 il costo residuo a bilancio del suo cartellino è di poco meno di 13 milioni di euro, Tare punta a venderlo almeno a 20 milioni. Non sarà facile, in questo momento non sembra esserci una proposta di acquisto a titolo definitivo.

È trapelato l’interesse di squadre come Torino, Real Betis e altre, però oggi non risulta esserci nessuna trattativa concreta in corso. Il prezzo del cartellino è ritenuto alto da tutte le società che stanno pensando al nazionale nigeriano, il quale ha anche uno stipendio considerato pesante: 3,5-4 milioni di euro netti annui.

L’ipotesi più percorribile appare quella del prestito con diritto/obbligo di riscatto, non escludendo che il Milan possa partecipare al pagamento di una parte dell’ingaggio. Chukwueze ha caratteristiche potrebbero tornare utili a diverse squadre, ha grande voglia di essere al centro di un progetto tecnico e di dimostrare di essere un calciatore migliore di quello visto a Milano in questo biennio.

Tare spera di riuscire a trovargli una sistemazione a buone condizioni quanto prima. Ovviamente, la sua cessione comporterebbe l’arrivo di un altro esterno destro offensivo alla corte di Massimiliano Allegri. Sarà interessante vedere su chi ricadrà la scelta, nel caso. In casa Milan sperano di evitare lo scenario peggiore: la permanenza controvoglia di Chukwueze.