Milan, addio ufficiale: comunicato a sorpresa

E’ finita l’avventura con il Milan. E’ arrivato l’annuncio da parte del club che non lascia più alcun dubbio: il punto della situazione

Ora è ufficiale, il giocatore dice addio al Milan. E’ finita l’avventura tra il club rossonero e l’attaccante. La nota, un po’ a sorpresa, è arrivata proprio in questi minuti. Nessuno si aspettava che la comunicazione da parte del Diavolo sarebbe arrivata proprio oggi il 28 giugno, anche se la separazione tra le parti non sorprende per nulla.

L’esperienza al Milan di Joao Felix, d’altronde, non è riuscita a decollare come si sperava. L’esordio era stato più che ottimo, con il gol contro la Roma, poi il nulla, nonostante Sergio Conceicao gli abbia concesso davvero tanto spazio. Il popolo rossonero così saluta il portoghese sui social

Joao Felix, un addio senza rimpianti: la delusione è totale

E’ dunque finita l’avventura di Joao Felix, dopo pochi mesi, ma nessuno ne sentirà la mancanza. I messaggi su X, d’altronde, sono alquanto chiari ed eloquenti. Qualcuno sotto il post pubblicato dal Milan fa anche notare la grafica, non proprio accattivante e c’è anche chi ricorda a Furlani, Cardinale, Ibra e Moncada di fare le valigie il prima possibile.

Valigie che faranno a breve diversi calciatori. Il prossimo 30 giugno, infatti, scadranno altri contratti: termineranno i prestiti di Tammy Abraham, Kyle Walker e Riccardo Sottil. Allo stesso tempo si concluderanno le avventure in rossonero anche di Alessandro Florenzi e Luka Jovic. La rosa, dunque, in attesa di rinforzi, apparirà ancora più snella dopo l’addio di Tijjani Reijnders, ma presto saluteranno tanti altri: attenzione a tutti i giocatori in esubero, da Yacine Adli a Ismael Banneacer, passando per Yunus Musah ed Emerson Royal