Milan, è arrivato l’ok per chiudere l’affare: ritorno clamoroso

Colpo di scena in casa Milan, via al ritorno pazzesco: ecco l’incontro, l’operazione può davvero chiudersi

Un Milan che ha deciso di cambiare, inevitabilmente, volto dopo la stagione disastrosa chiusa già da qualche settimana. Paulo Fonseca prima, Sergio Conceicao poi: un calvario che ha portato i rossoneri a chiudere l’annata addirittura fuori dalle coppe europee.

Niente Champions League, un danno economico assolutamente rilevante con cui sta facendo i conti il neo direttore sportivo Igli Tare. L’ex dirigente della Lazio, infatti, sta in prima battuta dedicandosi alle cessioni, per fare cassa e rinvigorire il tesoretto da sfruttare poi per i nuovi arrivi a Milanello. Tijjani Reijnders è stato il corposo antipasto: 55 milioni più 15 di bonus dal Manchester City, numeri alla mano un grande affare visto che l’olandese due anni fa costò appena 20 milioni. Il discorso si sposta poi su Theo Hernandez, il caso più spinoso e doloroso per i tifosi milanisti.

Il terzino francese, in scadenza il 30 giugno 2026, era ormai ai ferri corti col club con cui ha vinto da protagonista uno Scudetto nel 2022. Oggi l’Al-Hilal, una sfida intrigante e ricca che frutterà anche al Milan un guadagno consistente, vicino ai 25 milioni di euro. Ma la questione uscite potrebbe non essere finita qui: il piano di Tare proseguirà, in maniera spedita, anche riguardando nomi ‘minori’ che comunque saranno utili a finanziare i nuovi colpi in entrata.

Milan, ritorno pazzesco: contatti avviati

In difesa si fanno pressanti le sirene comasche per Malick Thiaw, con Fabregas che lo vorrebbe alle sue dipendenze. Sugli esterni è chiaro come il Milan stia cercando una figura degna di sostituire Theo Hernandez sulla corsia mancina, nonostante il francese da un anno abbondante abbia deluso un po’ troppo spesso.

E così a fare le valigie potrebbe essere pure Emerson Royal, un investimento da 15 milioni di euro avvenuto un anno fa e che ha lasciato molti perplessi. Il brasiliano, infatti, dopo aver salutato il Tottenham per vestire la casacca rossonera, non è mai stato in grado di dare continuità alle prestazioni finendo presto nel dimenticatoio. E così sarà addio, un divorzio più vicino del previsto, in effetti.

Da settimane si parla della possibilità di un ritorno in Spagna, con Emerson Royal desideroso di tornare a vestire la maglia del Betis. E così, evidentemente, sarà. Perché proprio dalla Spagna arriva un’indiscrezione importante che parla di un trasferimento quasi imminente.

🚨 IMAGEN @elchiringuitotv ‼️ Elvis García, agente de EMERSON ROYAL, acude a las oficinas del Betis para tratar la vuelta del brasileño. 📹 @GonzaloTortosa pic.twitter.com/KYewweYZDh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 26, 2025

‘El Chiringuito TV’ ha infatti svelato come Elvis Garcia, agente del terzino verdeoro, sarebbe stato ‘beccato’ fuori dagli uffici della sede del Betis. Un incontro che, stando alle ultime, avrebbe già portato i risultati sperati. Il giocatore è infatti vicinissimo all’addio ai colori rossoneri: l’ennesima scelta forte di una dirigenza che oggi più che mai pare avere le idee chiare sul futuro del Milan.