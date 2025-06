Milan, Tare ha scelto il bomber: arriva grazie ad Osimhen

Le ultimissime sul colpo in attacco da parte dei rossoneri. Il Diavolo ha deciso di prendere il forte centravanti

Igli Tare ha chiesto pazienza. Il Direttore sportivo del Milan, nel corso della chiacchierata informale con i giornalisti, avvenuta martedì scorso, ha tracciato le linee guida del prossimo calciomercato rossonero.

Come più volte detto, la priorità è l’acquisto di un centrocampista, di un sei che sappia giocare davanti la difesa. Massimiliano Allegri e il dirigente albanese vogliono stravolgere la linea mediana del campo, con almeno altri due innesti oltre a Luka Modric. Inevitabile dopo la partenza di Tijjani Reijnders, venduto per una cifra vicina ai 55 milioni di euro (possono diventare 70 milioni con i bonus).

Ma non solo il reparto di centrocampo verrà rafforzato. Il Milan, infatti, ha bisogno di prendere due terzini titolari, sia il destro che il sinistro. L’obiettivo di Tare è quello di avere i primi 4 acquisti già entro il 19 luglio, prima della partenza del Milan per la tournée estiva. Il reparto difensivo, però, dovrebbe prevedere l’acquisto anche di un centrale, considerando l’addio praticamente certo di Malick Thiaw.

Milan, ecco l’occasione giusta: il bomber che Tare conosce benissimo

Poi sarà tempo dell’attaccante. Igli Tare ha tracciato il profilo che serve al Diavolo, un profilo diverso da Santiago Gimenez, che per caratteristiche deve assomigliare maggiormente ad Olivier Giroud. Serve un bomber d’area di rigore, che sappia anche giocare spalle alla porta per dialogare con i compagni.

L’albanese è in attesa dell’occasione giusta e presto questa potrebbe arrivare direttamente dall’Arabia Saudita. Di mezzo c’è sempre l’Al Hilal. Il club che ha messo le mani su Simone Inzaghi e Theo Hernandez si appresta ad acquistare anche Victor Osimhen. Il nuovo rilancio pare abbia convinto il nigeriano ad accettare.

Con lo sbarco in Arabia del centravanti, che la scorsa stagione ha trascinato il Galatasaray, l’Al Hilal sarebbe pronta a liberare Mitrovic. Il serbo, che Igli Tare ha visionato anche nel corso dell’ultima partita della Nazionale contro la sua Albania, guadagna tantissimo, oltre 20 milioni di euro.

E’ evidente, però, che per un eventuale approdo in Europa dovrebbe tagliarsi e non di poco lo stipendio. Così Mitrovic al Milan è pronta a diventare un’idea più che concreta. La sua esperienza e i suoi gol ai rossoneri farebbero davvero comodi.