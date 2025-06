@ML – Milan, colpo a centrocampo: intesa totale raggiunta

Le ultimissime sul Milan, che mette le mani sul calciatore. Intesa totale raggiunta: ecco i dettagli dell’accordo

E’ fatta. Ora è davvero un affare totalmente chiuso. Mancano solo gli ultimi dettagli burocratici, ma il giocatore sarà presto rossonero. Igli Tare ha raggiunto l’intesa che permetterà al centrocampista di diventare ufficialmente un calciatore del Milan già la prossima settimana.

Samuele Ricci così è il secondo colpo della nuova era rossonera, dopo Luka Modric. Al Torino va una cifra di 25 milioni di euro, 23 milioni più ulteriori 2 di bonus.

L’accelerata per Samuele Ricci era avvenuta nei giorni scorsi. L’operazione, che nasce da lontano, era stata inizialmente messa in stand-by dal Milan. Igli Tare, infatti, aveva concentrato le proprie attenzione su altri obiettivi. All’inizio di questa settimana, però, forte dell’accordo già raggiunto da tempo col giocatore, a due milioni di euro netti a stagione per cinque anni, il Diavolo è andato in pressing sul Torino.

Ricci sarà rossonero, Milan e Torino ancora in affari

La strategia attendista ha evidentemente avuto successo visto che il club granata, che partiva da una richiesta di oltre 35 milioni di euro, ha deciso di accettare molto meno, anche per accontentare la volontà di Samuel Ricci, che sarà così un nuovo giocatore del Milan.

Ma i discorsi tra il Torino e il Diavolo andranno avanti. Sul tavolo, infatti, ci sono anche altri calciatori. I Granata hanno chiesto informazione, un po’ a sorpresa, per Samu Chukwueze. Lo sbarco in Piemonte dell’esterno, però, appare alquanto complicato per via dell’importante stipendio.

Più facile arrivare a Lorenzo Colombo, che ha una valutazione di 6-7 milioni di euro, ma piace anche ad altre squadre, come il Pisa, il Genoa e il Parma. Un altro nome di cui si è parlato è Filippo Terracciano, che può trasferirsi con la formula del prestito.

Erano stati affrontati anche altri discorsi legati a due centrocampisti, Warren Bondo e Tommaso Pobega. Al momento, però, il Torino ha deciso di guardare altrove per rafforzare il reparto mediano e sostituire Samuele Ricci. Ma non è detto che i due giocatori, soprattutto l’italiano, non possano tornare di attualità più avanti.  I rapporti tra il Milan e il Torino di Urbano Cairo sono davvero buoni e il colpo Ricci non sarà un caso isolato. Il calciomercato d’altronde è ancora davvero lungo