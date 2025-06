Non c’è pace in casa Milan: nuovo addio a zero, è fatta

Il Milan perde due giovani interessanti del proprio settore giovanile a costo zero: i ragazzi hanno preferito andarsene

Importanti cambiamenti nelle ultime ore in casa rossonera. E non riguardano soltanto la prima squadra. Il Milan finora ha soltanto perso elementi: Reijnders è andato al Manchester City – e i tifosi inglesi sono increduli per il fatto di averlo acquistato per soli 55 milioni -, Theo Hernandez sta per accasarsi all’Al-Hilal e c’è l’accordo per il passaggio di Thiaw al Como (con il giocatore che è ancora titubante se accettare o meno).

Ci saranno sicuramente anche altre uscite: gran parte della rosa non rientra nei piani di Allegri e, dopo una stagione difficile, sono alla ricerca di nuove sistemazioni. E questo, come detto, riguarda la prima squadra. Le novità però riguardano anche il settore giovanile: per quanto riguarda il Milan Futuro, Oddo dovrebbe essere confermato ma su come si comporrà la squadra c’è ancora un po’ di confusione (cosa che ha contraddistinto tutto il progetto).

Un altro giovane lascia il Milan a costo zero, passa al Monza

In queste ultime due stagioni, oltre ai disastri fatti per quanto riguarda la prima squadra, il Milan ha avuto grosse lacune anche nella gestione del suo vivaio, a partire dalla scelta dei dirigenti: Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile, uno dei migliori in Italia per questo ruolo, si è visto togliere spazio e margine di manovra con l’inspiegabile arrivo di Jovan Kirowski, amico di Ibrahimovic dai tempi di Los Angeles al quale è stato affidato il progetto Milan Futuro – e i risultati si sono visti.

Vergine ha gestito la Primavera insieme a Federico Guidi (che proprio ieri ha ufficializzato il suo addio) e infatti è stata la miglior squadra del Milan in questa stagione. Inoltre, il responsabile del settore giovanile ha raccolto ottimi successi anche con le selezioni ancora più giovani. Ed è qui che si è messo in luce il talento di Pisati, classe 2009, uno dei più promettenti di tutto il vivaio: e i rossoneri lo perderanno a zero perché passerà al Como. E a lui se n’è aggiunto anche un altro nelle ultime ore: Adam Bakoune, che aveva fatto un ottimo percorso con Abate in Primavera, lascerà il Milan per trasferirsi a parametro zero al Monza. Anche lui è un giocatore dalle ottime qualità al quale non è mai stata data alcun tipo di possibilità e si è ritrovato nella confusione del Milan Futuro. Insomma, il Milan, che ha anche deciso di vendere a titolo definitivo Liberali, si sta privando del suo futuro con queste gravi perdite.