Non solo Ricci, altro affare Milan-Torino in chiusura

Il club rossonero è pronto a mettere le mani sul centrocampista toscano, ma potrebbe cedere al Toro un giocatore.

Negli ultimi giorni il Milan ha accelerato per assicurarsi Samuele Ricci ed è ormai a un passo dal chiudere totalmente l’operazione. Vanno sistemati pochi dettagli, poi partirà l’iter che prevede visite mediche e firme.

Igli Tare ha raggiunto l’accordo con il Torino per un totale di circa 25 milioni di euro, bonus compresi. Un prezzo inferiore rispetto a quello che Urbano Cairo aveva fissato tempo addietro, quando non sembrava voler scendere da 30-35 milioni di euro. Probabilmente, quando c’è stata la firma del rinnovo contrattuale, Ricci ha strappato al patron granata la promessa di non vedere ostacolata la sua partenza verso una big.

Senza rinnovo, il Torino si sarebbe ritrovato a vendere a un prezzo ancora più basso. 25 milioni di euro è un buon compromesso.

Dal Milan al Torino: parte una nuova trattativa?

Oltre a Ricci, i due club hanno anche un altro tema di discussione: Lorenzo Colombo. Il Torino sembra interessato ad assicurarsi l’attaccante classe 2002, reduce da una stagione in prestito all’Empoli e valutato 6-7 milioni di euro dal Milan.

Colombo non è ancora riuscito a imporsi in Serie A, però è un calciatore che garantisce grande impegno e che fa tanto lavoro per la squadra. Dovrebbe essere più incisivo in area di rigore, segnando più gol, però fuori dall’area sa essere prezioso. A Torino sotto la guida di Marco Baroni potrebbe fare lo step che gli manca.

Il 23enne di Vimercate ha totalizzato 7 gol e 2 assist nelle 43 presenze con l’Empoli. In totale sono 15 le reti realizzate in 100 presenze in Serie A, a queste da aggiungere anche 5 assist. Sicuramente l’obiettivo di Colombo è migliorare sottoporta nella prossima stagione, che sarà molto importante per la sua carriera. È chiamato a fare un salto di qualità per non rischiare di ritrovarsi a partire dalla Serie B nell’annata successiva.

Colombo è legato al Milan da un contratto che scade a giugno 2028. Assieme all’agenzia che gestisce i suoi interessi, la GR Sports di Giuseppe Riso, sta valutando le opzioni migliori per il suo futuro. Una piazza come Torino potrebbe fare al caso suo, però esistono anche altre possibilità in Serie A.