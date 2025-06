Poker di addii a centrocampo, il Milan continua a sfoltire la rosa

Tempo di cessioni in casa Milan con i rossoneri che sono decisamente concentrati sugli addii per andare ad abbassare il tetto ingaggi prima di acquistare.

Massimiliano Allegri e Igli Tare hanno concordato sulla necessità di andare a sfoltire l’organico del Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che sanno di dover sistemare il bilancio e diminuire il numero di calciatori a disposizione del tecnico.

Dopo aver detto addio a Tijjani Reijnders e con la sola ufficialità che manca per il passaggio di Theo Hernandez all’Al Hilal, il Milan sta lavorando su diversi fronti per fare cassa. In queste ore sono calde le piste che potrebbero portare Malick Thiaw e Alvaro Morata al Como ma ci sono altri giocatori che sembrano essere in uscita dal Milan. In particolare il centrocampo potrebbe cambiare in maniera radicale con la squadra rossonera pronta a salutare ben quattro giocatori durante le prossime settimane.

Il Milan sfoltisce la rosa: quattro giocatori pronti a dire addio

Tornati dai prestiti alla Fiorentina e al Marsiglia, Adli e Bennacer sono pronti a dire nuovamente addio con l’algerino che potrebbe tornare da De Zerbi nel caso in cui i rossoneri dovessero abbassare le proprie richieste. Per l’ex Bordeaux si sta cercando una soluzione con il Milan pronto a dare l’ok ad un nuovo trasferimento in prestito. Sembrano essere destinati ai saluti anche Yunus Musah e Warren Bondo.

Su Musah c’è l’interessamento da parte di molte squadre. Il Napoli si era fatto avanti per lo statunitense con i due club che non hanno poi trovato l’accordo definitivo per il suo arrivo alla corte di Antonio Conte ed ora è tutto fermo sul fronte azzurro. Il West Ham ha mostrato interesse per il mediano con il centrocampista che potrebbe passare in Permier League durante l’estate col Milan che chiede circa 22 milioni di euro.

Warren Bondo è giunto al Milan durante gli ultimi giorni del calciomercato invernale con il francese che ha trovato poco spazio alla corte di Conceicao anche per via dei continui infortuni che lo hanno bloccato. Essendo fuori dalle coppe europee, il Milan sa che il giovane mediano rischia di giocare poco durante la prossima stagione e potrebbe cederlo in Serie A in prestito con diversi club interessati al suo cartellino.

Un discorso diverso va fatto per Tommaso Pobega. Il Bologna ha reputato troppi i 12 milioni di euro chiesti per il riscatto del classe 1999 che è tornato in rossonero anche se non sembra rientrare nei piani di Allegri. Le cose potrebbero cambiare però per via delle liste con il Milan che dovrà presentare dei calciatori cresciuti nel vivaio. Una caratteristica di Pobega che potrebbe quindi restare a Milanello per questioni di opportunità.