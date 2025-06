Respinte le offerte, Allegri vuole tenerlo: colpo di scena a centrocampo

Le ultimissime sul giocatore che il tecnico livornese ha deciso di tenersi stretto. Continuerà a vestire la maglia del Milan

Massimiliano Allegri è deciso a puntare su di lui. Il calciatore viene visto come un ‘nuovo acquisto’ da rilanciare. Le idee in merito sono alquanto chiare. In un centrocampo che verrà rivoluzione, dunque, ci sarà spazio anche per lui.

Come più volte detto, il focus in questa prima parte di calciomercato è sulla mediana dove Igli Tare sta lavorando con grande abnegazione. Inevitabile dopo la partenza del centrocampista più forte della Serie A, quel Tijjani Reijnders che sta facendo impazzire i tifosi del Manchester City.

In realtà l’abanese ha già chiuso da tempo il primo affare, Luka Modric. Ma il croato arriverà a Milano solamente quando avrà concluso il Mondiale per Club con il Real Madrid. Nel frattempo il Milan spera di abbracciare altri due centrocampisti: il primo dovrebbe essere Samuele Ricci.

Con il Torino, d’altronde, è tutto ormai definito: accordo sui 25 milioni di euro, bonus compresi, e contratto da circa 2 milioni di euro netti a stagione per il giocatore italiano. Poi ci sarà spazio per un ulteriore affondo per Jashari, ma il Club Brugge si sta dimostrando un osso duro. Igli Tare però stravede per lui. Attenzione chiaramente a Xhaka, che ha già detto sì al Milan.

Milan, ecco chi resta: Allegri trattiene Loftus-Cheek

Il centrocampo rossonero vedrà dunque tre novità assolute, ma l’organico sarà completato da chi è già in rosa. Di certo ci sarà Youssouf Fofana, mai messo in discussione e pronto a recitare un ruolo da protagonista. Vuole convincere Massimiliano Allegri Bondo, dopo aver avuto più di una difficoltà al momento del suo arrivo.

Un infortunio muscolare ne ha rallentato l’inserimento, ma ora è pronto per stupire. Vuole assolutamente Ruben Loftus-Cheek. Lui non è sul mercato: Igli Tare lo ha detto chiaramente, Massimiliano Allegri lo apprezza particolarmente. Per caratteristiche è perfetto per il 4-3-3 che il livornese vuole disegnare per il suo Milan: va ovviamente gestito meglio dal punto di vista. Senza infortuni può essere un’arma importantissima per il Diavolo.

Hanno le valigie in mano, invece, Yacine Adli e Ismael Bennacer, per i quali verrà trovato al più presto una sistemazione. Destino sempre più simile per Tommaso Pobega, ma lui ha qualche chance per provare a convincere Allegri. Esser cresciuto nel Milan può certo aiutarlo, per questioni di liste.