Resterà solo un giovane: il Milan ha deciso di tenerlo in prima squadra

Il Milan potrebbe a sorpresa decidere di tenere il giocatore e metterlo a disposizione di Allegri per la prima squadra.

La cessione di Francesco Camarda al Lecce ha creato un bel po’ di polemiche fra i tifosi. Non per l’operazione in sé, perché il prestito al ragazzo non può fare altro che bene, ma per le modalità e la formula: il Milan ha scelto il prestito con diritto di riscatto e con contro riscatto. I rossoneri mantengono il controllo sul giocatore e questo è importante, ma il rischio che qualcosa possa andare storto c’è. A proposito di giovani: la società insiste con gli errori con l’incomprensibile scelta di cedere a titolo definitivo Mattia Liberali.

Certamente il talento più cristallino del settore giovanile rossonero, il trequartista quest’anno è stato relegato in Primavera dopo la luce espressa in prima squadra negli States e con il Milan Futuro: in scadenza fra un anno, il club ha deciso di venderlo. C’è un altro giovane che ha sempre dato ottime sensazioni ed è Davide Bartesaghi, che bazzica in prima squadra ormai da diversi anni. Di recente ha rinnovato il suo contratto e, a quanto pare, il Milan sembra intenzionato a puntare forte su di lui.

Il Milan potrebbe tenerlo come riserva, i dettagli

La difesa del Milan subirà diverse modifiche (come anche gli altri reparti) in questo calciomercato. Theo Hernandez è sempre più vicino all’Al-Hilal per 25 milioni e ieri è arrivato l’accordo con il Como (per la stessa cifra) per la cessione di Malick Thiaw. Questo significa che i rossoneri hanno la necessità di prendere due terzini, uno a destra e uno a sinistra, e un centrale di spessore, che può essere Giovanni Leoni del Parma.

Tornano ai terzini, a questo punto entra in gioco il ruolo e la posizione di Bartesaghi. Il Milan, infatti, potrebbe decidere di tenerlo in rosa e dargli la possibilità di giocare come sostituto del titolare. Sì perché non c’è alcun dubbio che per sostituire Theo Hernandez i rossoneri hanno bisogno di un giocatore dello stesso livello o quasi: si sono fatti diversi nomi di recente, da Udogie a De Cuyper, ma per nessuno dei due c’è una vera e propria trattativa al mondo.

Sicuramente sarà un argomento caldo nelle prossime settimane, ma Bartesaghi può certamente tornare utile come riserva per il ruolo. Inoltre, Bartesaghi offre anche un’alternativa tattica perché le sue caratteristiche sono ideali per fare da braccetto a sinistra nella difesa a tre (come ha fatto nell’ultimo periodo con Oddo al Milan Futuro). Se Allegri dovesse decidere di passare a tre dietro, Davide potrebbe diventare una risorsa.