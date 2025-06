Vuole solo il Milan, blitz di Tare: super colpo per Allegri

Il ds rossonero ha effettuato un viaggio importante per cercare di convincere un club a vendere il proprio gioiello: operazione difficile.

Nella prossima stagione il Milan non disputerà nessuna competizione europea, dunque i tifosi si aspettano di vederlo in lotta per lo Scudetto. Non avere impegni infrasettimanali è indubbiamente un vantaggio.

Igli Tare si sta impegnando per costruire una squadra in grado di puntare alla conquista della seconda stella, andando così a pareggiare il conto con l’Inter, che l’ha ottenuta nel 2024. Ogni reparto è oggetto di trattative per cercare di alzare il livello e, sicuramente, il centrocampo è quello nel quale servirà intervenire in maniera più pesante. Luka Modric, che arriverà a parametro zero dopo aver disputato il Mondiale per Club con il Real Madrid, non basta.

Milan, affare Jashari: le ultime news

Il Milan sta chiudendo anche l’arrivo di Samuele Ricci, per il quale dovrebbero essere investiti circa 25 milioni di euro (bonus compresi). Ma non è finita. Tare è in pressing per cercare di portare alla corte di Massimiliano Allegri un altro centrocampista di ottimo livello.

Ci riferiamo ad Ardon Jashari, svizzero classe 2002 per il quale il ds rossonero ha anche fatto un viaggio in Belgio. Lo ha rivelato Het Laatste Nieuws, specificando che il Club Bruges non ha intenzione di vendere il suo gioiello. Solamente un’offerta shock da 50-60 milioni di euro cambierebbe lo scenario.

Ovviamente, il Milan non vuole assolutamente offrire così tanto. Finora si è sprinto fino a 30 milioni di euro e immaginiamo che non andrà oltre i 35, sperando che la volontà di Jashari di vestire la maglia rossonera riesca a convincere il Club Bruges a cedere. Tare ha fatto un blitz in Belgio per cercare di ammorbidire la posizione della controparte.

La sensazione è che per 38-40 milioni di euro, bonus compresi, il Club Bruges alla fine venderebbe. Tocca al Milan decidere se fare uno sforzo economico di questo tipo per portarsi a casa Jashari. Si tratta di tanti soldi per un centrocampista che ha giocato una sola stagione in Belgio, dopo gli anni in Svizzera con il Lucerna. Vale la pena di investire così tanto su di lui?

Certamente Jashari è un centrocampista con un ottimo potenziale sul quale non sarebbe sbagliato puntare. Tuttavia, è l’ennesimo caso di calciatore il cui cartellino viene iper valutato dalla società di appartenenza. I 30 milioni di euro offerti dal Milan corrisponderebbero a una valutazione più che onesta del centrocampista. Purtroppo, però, sembra non bastare questo tipo di sforzo. Ormai il calciomercato è qualcosa di fuori controllo.