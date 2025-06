“Altri 50 milioni al Milan”, l’annuncio fa scoppiare i tifosi in lacrime

I tifosi del Manchester City faticano a crederci per quanto accaduto con Reijnders: l’ultima provocazione verso il Milan

La cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City è stata uno shock per i tifosi milanisti. L’olandese è stato uno dei pochi ad andare oltre la sufficienza nell’ultima stagione, insieme a Christian Pulisic. Un giocatore di altissimo livello che aveva mostrato qualità fuori dal comune fin dal primo momento: era evidente potesse fare il salto in una big d’Europa e, dopo due stagioni di assestamento di valorizzazione, ecco il trasferimento ai Citizens. Con Pep Guardiola può togliersi grandi soddisfazioni: non solo a livello di titoli, ma anche per la possibilità di sfruttare a pieno le sue qualità di palleggio, di visione di gioco e di estrema qualità tecnica, tutte caratteristiche che nel calcio di Massimiliano Allegri servono a poco.

Il Milan oggi è un club di passaggio ed è chiaro a chiunque: Reijnders ha fatto la scelta migliore per la sua carriera ed è importante che i tifosi prendano coscienza di questo. Ma c’è un altro aspetto di questa cessione che fa discutere e lo farà ancora per molto tempo: le cifre.

Reijnders, i tifosi del City increduli

Il Milan ha venduto Tijjani Reijnders al Manchester City per 55 milioni di parte fissa più bonus (facilmente raggiungibili). In totale, dovrebbe essere un’operazione da oltre 70 milioni. Siamo di fronte certamente ad un’ottima cifra ma le qualità di Reijnders e l’ultima stagione da 15 gol e 5 assist potevano spingere Giorgio Furlani ad aumentare ancora di più l’incasso.

Increduli sono anche i tifosi del Manchester City, che si stanno godendo le giocate di Reijnders al Mondiale per Club. Nelle prime tre partite del girone ha sempre giocato e lo ha fatto da protagonista: d’altronde, in un contesto che gioca a calcio come si deve, l’olandese non ha certo bisogno di adattamenti. Ed è stato fenomenale anche contro la Juventus con tanto di passaggio magico per uno dei cinque gol segnati.

We might need to send AC Milan another £50m. We robbed them pic.twitter.com/a15qoMy2sd — ¹⁰ (@SxrgioSZN) June 26, 2025

Di fronte a queste giocate, a questo impatto e a questa qualità, i tifosi del Manchester City non si capacitano di come sia costato così poco. “Mandiamo altri 50 milioni al Milan, li abbiamo derubati” ha scritto un seguitissimo profilo dedicato al Manchester City. Da un lato, quindi, il rimpianto dei tifosi rossoneri; dall’altro l’incredulità di aver pagato un giocatore meno di quanto in realtà valga. Ed è solo l’ennesima prova in casa rossonera c’è grande difficoltà a vendere bene.