Annuncio in diretta, colpo a sorpresa per il Milan: arriva dall’Atalanta

Un affare che spiazza: le dichiarazioni, però, non lasciano davvero dubbi. Ecco il possibile colpo del Diavolo dai bergamaschi

Il focus del Milan in questi giorni – come più volte raccontato – è sul centrocampo. Igli Tare vuole cambiare volto alla mediana. Inevitabile dopo l’addio di Tijjani Reijnders. Così dopo Luka Modric, il dirigente rossonero ha messo le mani anche su Samuele Ricci, con il Torino che ha incassato una cifra sui 25 milioni di euro.

Ma non è finita qui, l’idea di acquistare anche Jashari non è cambiata. Se non dovesse essere lui il terzo colpo a centrocampo, sarà comunque un altro. Poi ci si concentrerà anche sugli altri reparti. D’altronde in difesa non saranno certo pochi gli innesti. Dovrà arrivare un terzino destro e uno sinistro, poi anche un centrale con l’imminente partenza di Malick Thiaw. Ma se andasse via anche Fikayo Tomori servirebbe ancora un altro difensore.

Milan, non solo Leoni: ecco il colpo di Tare dall’Atalanta

A fare il punto della situazione per quanto riguarda il reparto arretrato è così Carlo Pellegati. Il noto giornalista, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha detto la sua sulle prossime mosse legate al centro della difesa: “Il Milan sta costruendo, per il futuro, una difesa giovanissima. Interessa Leoni, un 2006, giovane ma già forte e con una buona esperienza. Quello che piace del difensore del Parma è la grande personalità e la chiave per prenderlo potrebbe essere l’inserimento di Liberali. Non so perché, ma il ragazzo rossonero è sempre stato messo da parte dal Milan”.

Ma Leoni non sarà l’unico colpo. Non ha alcun dubbio Pellegatti: “Non pensiamo, però, che Allegri voglia subito affidare le chiavi della difesa del Milan a un 2006. Ecco perché vi dico un nome, non uscito nelle scorse ore, che piace al Milan. Attenzione a Djimsiti, capitano dell’Albania, giocatore esperto e connazionale di Tare che lo osserva con una certa attenzione e una certa cura”.

Due giovanissimi per il Milan del futuro: “Altri due nomi per la difesa sono: Honest Anohor, giocatore che piace e Beppe Riso ha già parlato di lui al Milan, poi c’è l’arrivo di Messaoudi, 2009 che sembra si aggregherà ai rossoneri, ma non so se verrà inserito subito nella prima squadra”.