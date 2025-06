Lascia il Milan per il Genoa: c’è l’ok di Allegri alla cessione

Il club ligure potrebbe pescare un rinforzo dai rossoneri: si tratta di un esubero, la trattativa non appare difficile.

Solamente Pierre Kalulu è stato riscattato tra i calciatori che avevano lasciato il Milan in prestito con diritto di riscatto nell’ultima stagione. Salvo sorprese di questi ultimissimi giorni di giugno, la situazione non cambierà e Igli Tare sarà chiamato a trovare una sistemazione a tutti loro.

Tra quelli che certamente non saranno comprati dalla squadra in cui hanno giocato nell’ultima annata c’è Lorenzo Colombo. Già diverse settimane fa l’Empoli ha comunicato ufficialmente che non avrebbe esercitato l’opzione di acquisto. Era stato concordato un prezzo di 7 milioni di euro, non verrà pagato dal club toscano, retrocesso in Serie B all’ultima giornata.

Milan, Lorenzo Colombo: altra chance in Serie A?

Il 23enne attaccante di Vimercate ha totalizzato 7 gol e 2 assist nelle 43 presenze stagionali. Ha confermato di poter fare un lavoro prezioso per la squadra, soprattutto nella difesa del pallone e nelle sponde ai compagni, però deve diventare più incisivo dentro l’area. Per Colombo la prossima stagione sarà molto importante, deve fare uno step di crescita per affermarsi da centravanti di Serie A.

Dopo i rumors sugli interessamenti di Sassuolo, Pisa e Torino, nelle ultime ore è spuntata una nuova pretendente: il Genoa. Secondo quanto rivelato da Il Secolo XIX, la società ligure sta valutando anche l’attaccante di proprietà rossonera per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Rispetto ad altri profili, arrivare a Colombo potrebbe essere più semplice. Il Milan lo valuta 7 milioni di euro e potrebbe essere aperto a trattare una cessione con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto. La trattativa non è ancora partita, però nei prossimi giorni potrebbero esserci contatti tra le parti.

Massimiliano Allegri non intende trattenere Colombo, che ha grande voglia di trovare una buona sistemazione per la prossima stagione. L’agenzia che si occupa di curare i suoi interessi, la GR Sports di Giuseppe Riso, ha più opzioni sul tavolo. Bisogna attendere per capire quale direzione prenderà la carriera del calciatore.

Il Milan preferirebbe una vendita a titolo definitivo, però non scarta a priori altre soluzioni. La cosa migliore per il club e per Colombo stesso è cercare di definire tutto al più presto, magari prima del raduno della squadra di Allegri a Milanello previsto per il 7 luglio.