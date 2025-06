L’attesa è finita, l’addio al Milan è ufficiale: la reazione dei tifosi

Ora è arrivato l’annuncio, il giocatore e il Milan si separano ufficialmente. E’ tutto davvero finito: non ci sono più dubbi

Nella giornata di ieri sono arrivati tre annunci ufficiali. Il Milan – attraverso i propri canali social – ha voluto dire addio a quei calciatori che vedranno scadere il contratto il prossimo 30 giugno. E’ stato dunque salutato Joao Felix, che lascia il Diavolo senza essere riuscito a lasciare il segno.

Ci credevano proprio tutti e il gol all’esordio contro la Roma ha solo illuso il popolo rossonero. Da lì in avanti, infatti, il portoghese ha fatto praticamente sempre male, nonostante una fiducia infinita da parte di Sergio Conceicao. L’addio non ha certo sorpreso nessuno, come quelli di Kyle Walker e Riccardo Sottil, arrivati puntualmente sempre nella giornata di ieri.

E Tammy Abraham? Come mai non è arrivato la nota con i saluti? E se fosse lui il centravanti di riserva di Santi Gimenez? Queste domande se le sono fatte tantissimi tifosi del Diavolo nelle scorse ore:

Perché non hanno salutato Abraham? 👀 — Arianna🦥 (@Mos94Moser) June 28, 2025

Oggi mi sono fatto proprio questa domanda. — Danilo🔴⚫ 🇺🇦 🇮🇱🎗עם ישראל חי – Am Yisrael Chai (@RuoccoDanilo) June 28, 2025

Menomale , era il post che aspettavo di più e mi stava per prendere un colpo credendo che vi stava balenando in testa di comprarlo. Grazie @acmilan ❤️ — nanni_rn (@GGia95) June 29, 2025

C’era convinzione, timore e preoccupazione che Tammy Abraham rimanesse ancora in rossonero, a dimostrazione che nonostante abbiamo fatto bene, i tifosi abbiano voglia di altro, abbiano voglia di un vero bomber.

Milan, attesa per il dopo Abraham: Tare lavora per il super colpo

Il Milan al momento in attacco ha il solo Santi Gimenez. Il Diavolo ripartirà da lui, ma anche da un altro centravanti. Un centravanti alla Olivier Giroud. Igli Tare ha parlato chiaramente facendo capire il profilo che serve al Diavolo. Un profilo con caratteristiche diverse dal centravanti messicano.

Non sarà né Tammy Abraham né Luka Jovic ad alternarsi con l’ex Feyenoord, ma un colpo che arriverà più avanti sul mercato. Attenzione così ai diversi profili monitorati da Igli Tare: Dusan Vlahovic può diventare un’occasione, ma anche Mitrovic dell’Al Hilal o Hojlund e Zirkzee, che conoscono bene la Serie A e possono lasciare il Manchester United a condizioni vantaggiose.