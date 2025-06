Milan, niente rinnovo: l’addio è ufficiale

Niente conferma per un calciatore rossonero: è stata annunciata la sua partenza proprio oggi.

Anche se la dirigenza ha detto che non ci sarà una rivoluzione, in realtà al Milan le novità saranno tante nella prossima stagione. Ci sono molte operazioni che Igli Tare è chiamato a fare e vedremo una squadra abbastanza diversa da quella allenata prima da Paulo Fonseca e poi da Sergio Conceicao.

Tra mancati riscatti e mancati rinnovi in questi giorni il club rossonero sta salutando alcuni giocatori. Ieri ha detto addio a Joao Felix, Riccardo Sottil e Kyle Walker, tutti arrivati in prestito. Oggi è venuto il turno di Tammy Abraham e Luka Jovic, che sui social network sono stati a loro volta salutati e ringraziati.

Jovic lascia il Milan: futuro in Messico?

A differenza degli altri calciatori menzionati, Jovic era di proprietà del Milan. Il suo contratto scade il 30 giugno e non verrà rinnovato, nonostante un’opzione che permetteva alla società di prolungarlo di un altro anno. Alla fine della stagione 2023/2024 tale opzione fu esercitata, stavolta è stato deciso di non puntare più sull’attaccante serbo.

Queste le parole del club per l’ex di Real Madrid e Fiorentina: “Grazie, Luka! Ti auguriamo il meglio per la prossima tappa della tua carriera“. Il giocatore può trasferirsi a parametro zero e ha ricevuto diverse proposte in queste settimane. Insieme al suo agente Fali Ramadani le sta valutando per poi arrivare a una decisione nel più breve tempo possibile.

In queste settimane si è parlato soprattutto dell’offerta arrivata dal Cruz Azul, importante squadra della Liga MX. Jovic deve scegliere se stravolgere la sua vita professionale e quella privata trasferendosi in Messico. Ha sempre giocato in Europa e si tratterebbe di fare un’esperienza totalmente diversa.

Ovviamente, quello messicano non è un campionato paragonabile a tanti europei, però c’è comunque un livello discreto nel quale Jovic potrebbe trovare buoni stimoli. Non sarebbe il primo calciatore del Vecchio Continente a fare una scelta di questo tipo.

Nel Cruz Azul gioca anche un calciatore che Jovic ha avuto modo di conoscere al Milan: Luka Romero. L’argentino si è trasferito in Messico durante la scorsa sessione invernale del calciomercato, dopo i mesi anonimi di prestito all’Alaves. È tornato nel Paese in cui è nato (suo padre Diego giocava in Messico ai tempi) e spera di imporsi lì. Entrambi hanno lo stesso agente, il già citato Fali Ramadani.