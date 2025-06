Preso il difensore: il Milan ha chiuso l’affare

Il Milan batte un colpo: i rossoneri metto le mani sul giovanissimo difensore: ecco di chi si tratta. Affare chiuso

Sono giorni caldissimi per il calciomercato del Milan. I rossoneri si stanno muovendo per rafforzare che ha bisogno di diversi innesti. Come vi stiamo raccontando, ormai, da giorni, le attenzioni di Igli Tare si stanno concentrando sul centrocampo.

Inevitabile dopo l’addio di Tijjani Reijnders, che si è già adattato alla grande con il Manchester City. Il Diavolo ha incassato una cifra vicina ai 55 milioni di euro (che possono diventare 70 con i bonus), ma si è ritrovato con un reparto da rifare.

Il dirigente albanese ha già messo a segno il primo colpo, acquistando Luka Modric, dopo il blitz in Croazia. Ora ci sarà spazio per almeno altri due affari in mediana: quello che permetterà al Milan di mettere le mani su Samuele Ricci che è ormai in dirittura d’arrivo. Accordo con il giocatore trovato da tempo a circa due milioni di euro netti a stagione; con il Torino siamo ormai ai dettagli per una cifra complessiva, tra parte fissa e bonus, di 25 milioni.

In questi giorni, però, le attenzioni del Milan e dei suoi tifosi sono state rivolte soprattutto in Belgio: Igli Tare vuole a tutti i costi chiudere anche per Jashari. L’affare, però, risulta in salita con il Club Brugge che si sta dimostrando un osso duro. Occorre un rilancio da 35 milioni di euro per provare a convincere il club belga. Il centrocampista ha già dato l’ok, ma ovviamente non basta. I prossimi giorni sarà determinanti.

Milan, arriva il giovane difensore: affare chiuso

Nel frattempo il Milan si sta muovendo anche per rafforzare la squadra Primavera. Nelle scorse ore così, i rossoneri hanno chiuso per Yanis Messaoudi, classe 2009 difensore centrale dal Racing Club France. Il giocatore è reduce da una stagione con 23 presenze complessive, partendo dal primo minuto in 22 occasioni. Ha anche trovato la via del gol, realizzando una rete il 29 settembre nella sfida contro l’US Lesquin.

Il Milan, dunque, che guarda con estremo interesse ai giovani ed è pronto a farlo anche per la prima squadra. Non è un segreto, d’altronde, che il primo nome in cima alla lista della spesa di Igli Tare per il reparto difensivo, sia un classe 2006, Giovanni Leoni, che tanto piace a Massimiliano Allegri. Il Parma, però, chiede ben oltre 25 milioni di euro.