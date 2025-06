Quattro milioni e il bomber torna al Milan: affare fatto

Non c’è sosta nel lavoro di Igli Tare che è su diversi tavoli di trattative per cercare di migliorare la rosa del Milan in vista della prossima stagione.

Il nuovo direttore sportivo rossonero sa bene di dover cedere prima di acquistare per via di un organico troppo ampio a disposizione di Massimiliano Allegri e con una squadra che non sarà impegnata nelle coppe europee nella prossima stagione.

Le operazioni di giugno sono state volte a sfoltire l’organico con il club che ha già salutato Tijjani Reijnders ed è ad un passo dal dire addio anche a Theo Hernandez con il francese che è pronto a dare l’ok definitivo all’Al Hilal. Oltre ai big si è pensato anche ai giovani con diversi gioielli della rosa che hanno salutato il Milan a titolo temporaneo o con un diritto di riscatto e controriscatto. E’ il caso di Francesco Camarda che nei giorni scorsi ha trovato l’accordo per il passaggio al Lecce dove si metterà a disposizione di Eusebio Di Francesco per la prossima stagione.

Milan, il bomber può tornare per 4 milioni: affare rossonero

Il Milan ha trovato un accordo con il Lecce per il trasferimento di Francesco Camarda a titolo temporaneo con i salentini che potranno riscattare il cartellino del centravanti per una somma intorno ai 3 milioni di euro con il Milan che avrà l’opportunità di riportarlo a casa versandone 4 nelle casse dei giallorossi.

Un accordo che permette al Milan di non perdere il controllo del cartellino della punta che resterà quindi per tutta la stagione in Salento. Una soluzione che è andata a genio sia ai rossoneri che al calciatore che sa di dover fare esperienza prima di tornare a Milanello da protagonista. La speranza delle parti è che Camarda riesca a trovare il giusto spazio durante la prossima stagione per mettere minuti nelle gambe.

Uno dei dubbi che era sorto in casa rossonera e che è serpeggiato anche tra i tifosi è quello relativo alle occasioni da gol che potrà avere il giovane centravanti durante la prossima stagione. Il Lecce è una squadra che dovrà lottare per salvarsi e per forza di cose non avrà moltissime occasioni per andare in rete durante il prossimo campionato. C’è, infatti, chi pensava che potesse essere preferibile un passaggio in Serie B in club che lotti per vincere il campionato cadetto.

Starà a Camarda riuscire a convincere nonostante le occasioni limitate di andare in gol durante il prossimo campionato. Oltre allo stile di gioco (Di Francesco assicura un calcio offensivo comunque) resterà da capire chi sarà l’altra punta centrale con la quale dovrà giocarsi il posto in giallorosso.