Terremoto Sinner, la notizia sciocca i tifosi a poche ore da Wimbledon

Notizia clamorosa confermata ufficialmente che riguarda Sinner: la decisione spiazza l’intero mondo del tennis

Per Jannik Sinner non è un momento semplice. La sconfitta in finale di Roland Garros contro Carlos Alcaraz brucia e non poco, soprattutto ripensando a quei tre match point falliti. L’altoatesino si porterà dietro per molto tempo quel rimpianto, ma deve comunque essere soddisfatto della prestazione: è stata una finale epica, giocata fra due grandi talenti di questo sport che promettono grande spettacolo da qui ai prossimi dieci anni e oltre. Sinner ha perso contro lo spagnolo anche in finale agli Internazionali d’Italia e, più recentemente, è stato eliminato ad Halle nel torneo ATP da Bublik. Insomma, tre delusioni una dietro l’altra che, per un ragazzo reduce da tre mesi di stop per squalifica a causa del caso Clostebol, non sono semplici da gestire.

Ma Jannik è forte non solo come giocatore ma anche per mentalità e concentrazione: tornerà presto a vincere e spera di farlo nel torneo più atteso, Wimbledon. Il grande evento di Londra è alle porte, ma in queste ore è arrivata una notizia che ha spiazzato tutto il mondo del tennis e che rischia di avere delle ripercussioni sull’andamento delle sue prestazioni sull’erba inglese.

Sorpresa Sinner, la decisione che spiazza l’intero mondo del tennis

A grande sorpresa, nei giorni scorsi è arrivato un clamoroso annuncio: Sinner ha terminato il rapporto di collaborazione con Marco Panichi, preparatore atletico, e Ulises Badio, fisioterapista. Come un fulmine a ciel sereno, la notizia è stata riportata da Sky Sport e poi annunciata ufficialmente. Un grosso scossone a pochi giorni dall’inizio di Wimbledon: non proprio il migliore degli scenari, ma se è stata presa questa decisione è perché Jannik è consapevole di tutto.

Ma cosa si nasconde dietro a questa pesante decisione? Stefano Meloccaro ha attribuito una possibile responsabilità ad un’intervista di Panichi che non è piaciuta granché a Jannik e al suo entourage, per questo la decisione di allontanarlo e di concludere la collaborazione. Sembra comunque una motivazione troppo debole per giustificare una scelta così forte alla vigilia di un grande slam come Wimbledon. Insomma, ad oggi non sappiamo cosa sia realmente successo fra Jannik e il suo ormai ex staff. C’è grande attesa quindi per la prossima conferenza stampa in vista del torneo nel Regno Unito: sarà l’occasione per chiarire quanto accaduto e fare il punto della situazione. Certo è che non sarà facile mantenere alta la concentrazione sul campo.