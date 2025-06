Tutto deciso in casa Milan, il ritorno è ad un passo: si chiude

Un calciatore rossonero potrebbe essere molto vicini alla cessione: arrivano notizie incoraggianti su questa operazione.

Per Igli Tare è un calciomercato estivo molto impegnativo, con tanti affari da concretizzare tra entrate e uscite. Comprare degli obiettivi alle giuste condizioni non è mai semplice, però anche cedere degli esuberi può rivelarsi molto complicato. Al Milan ce ne sono diversi da piazzare.

Sicuramente nella lista dei partenti c’è Emerson Royal, arrivato in rossonero poco meno di un anno fa per circa 15 milioni di euro. Un acquisto che destò subito dubbi, perché al Tottenham il terzino brasiliano non aveva brillato e i tifosi gli avevano dedicato un coro denigratorio per dire che l’ex Barcellona non sa né difendere né attaccare.

Non si è capito perché la dirigenza milanista abbia insistito così tanto per ingaggiarlo. Purtroppo, chi aveva dubbi ha avuto ragione. Emerson Royal non si è rivelato all’altezza, anche se a volte è stato criticato eccessivamente.

Emerson Royal via dal Milan: dove può andare

Il 26enne di San Paolo era vicino alla cessione già durante la sessione invernale del calciomercato, quando Fulham e Galatasaray se lo contendevano. Proprio nel momento cruciale, Sergio Conceicao lo ha comunque schierato titolare in Milan-Girona di Champions League e il giocatore si è infortunato seriamente. Trasferimento saltato, la lesione distrattiva al polpaccio destro lo ha tenuto fuori per mesi.

Emerson Royal è tornato disponibile nel finale di stagione, adesso è in attesa di conoscere il suo futuro. Il suo agente si è già mosso, offrendolo al Real Betis. Ha già giocato a Siviglia, facendo anche abbastanza bene, quindi un ritorno è assolutamente cosa gradita per lui.

Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe già un accordo verbale tra Emerson Royal e il club andaluso. Adesso serve quello con il Milan, che valuta il cartellino circa 13 milioni di euro. Potrebbe esserci anche l’apertura a una cessione in prestito, ma stipulando delle condizioni che farebbero scattare l’obbligo di riscatto.

La società rossonera vorrebbe evitare di ritrovarsi il laterale sudamericano a Milano tra un anno. Già alla fine di questa stagione deve fare i conti con i tanti rientri dai prestiti, si vuole scongiurare uno scenario simile. L’ex Barcellona ha ricevuto sondaggi anche da Premier League e Super Lig, delle richieste non mancano. Il problema è soddisfare le pretese, legittime, del Milan. Per quanto riguarda lo stipendio, Emerson Royal dovrebbe percepire circa 2,5 milioni di euro netti annui.

Vedremo se nei prossimi giorni si sbloccherà qualcosa. Il Real Betis sta per incassare circa 28 milioni di euro dal Como per Jesus Rodriguez, quindi ha la forza economica per fare un’offerta per il terzino brasiliano.