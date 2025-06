Accordo raggiunto, colpo Immobile: il bomber torna in Serie A

L’ex Lazio tornerà a giocare in Italia, sembra ormai fatta: ecco le ultime news sul suo futuro.

Dopo una stagione trascorsa in Turchia, Ciro Immobile è pronto a fare rientro in Serie A. Non che le cose siano andate male nella Super Lig, però il richiamo dell’Italia è stato forte e c’è voglia di tornare.

Approdato al Besiktas nel mercato estivo 2024 per circa 2 milioni di euro, l’ex bomber della Lazio ha totalizzato 19 gol e 4 assist nelle 41 presenze con la nuova squadra. Il calcio turco è certamente meno impegnativo di quello italiano, però il 35enne di Torre Annunziata ha dimostrato di essere andato lì per fare sul serio e non solo per il contratto biennale da circa 6 milioni di euro netti annui che gli ha offerto il club di Istanbul.

Il Besiktas ha avuto una stagione un po’ al di sotto delle aspettative, ha anche cambiato allenatore (Solskjaer ha sostituito van Bronckhorst) e ha concluso la Super Lig al quarto posto, dietro anche al sorprendente Samsunspor. Dovrà fare il turno preliminare per cercare di accedere alla prossima edizione dell’Europa League.

Ex Lazio, Ciro Immobile verso il ritorno in Italia

Immobile ha dato un buon contributo al Besiktas, però preferirebbe tornare a giocare in Italia. In questi giorni un club della Serie A si è fatto avanti con decisione e ha ottenuto il suo sì al trasferimento.

Si tratta del Bologna, che gli ha proposto un contratto 1+1 da circa 2 milioni di euro netti annui. L’agente Alessandro Moggi sta negoziando la risoluzione contrattuale con il Besiktas, le parti stanno concordando la buonuscita. La richiesta è di 2,5-3 milioni di euro, mentre il club turco vorrebbe cavarsela con meno. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca, le parti vogliono risolvere tutto al più presto.

Immobile sarebbe un buon colpo per l’attacco del Bologna, un giocatore di esperienza fa comodo in una squadra che vuole confermarsi in una buona posizione in Serie A e ben figurare anche in Europa League. Vincenzo Italiano ha dato l’ok all’operazione, ora Giovanni Sartori e Marco Di Vaio sperano di portare l’ex Lazio in Emilia.

Il centravanti campano ha grande voglia di dimostrare di poter ancora incidere nel massimo campionato italiano. Anche se non è più giovanissimo, sente di poter dare ancora tanto. La sua stagione in Turchia non è stata senza infortuni, ha avuto qualche problema muscolare, però Immobile è sicuro di poter fare bene a Bologna.