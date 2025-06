Accordo sempre più vicino: pronto a salutare il Milan

E’ la settimana decisiva per il suo addio al Milan. Il nuovo club è pronto a fargli spazio e sta già trattando per una cessione

Una settimana cruciale quella che è appena cominciata per il Milan. Tare è al lavoro su più fronti e, in attesa di Modric, si punta a mettere a disposizione di Allegri almeno uno o due nuovi innesti per l’inizio del raduno pre campionato fissato al prossimo 7 luglio a Milanello.

Mercoledì dovrebbe essere il giorno delle visite mediche per Samuele Ricci. A ridosso del weekend appena concluso, Milan e Torino hanno trovato l’accordo per il trasferimento del centrocampista per 23 più 2 di bonus. Affare fatto, dunque, e ulteriore tassello per la mediana già acquisito. Ricci non sarà l’unico. Nonostante il muro del Bruges, il Milan è pronto ad alzare ulteriormente l’offerta per Jashari e a portarla su 35 milioni di base fissa.

Milan, è la settimana dell’addio per l’attaccante: il nuovo club gli fa spazio

In una trattativa piuttosto laboriosa, Tare può contare sullo stesso centrocampista svizzero come alleato. Jashari, come confermato da Fabrizio Romano in giornata, ha comunicato al Bruges la sua volontà di andare al Milan e i rossoneri faranno di tutto per accontentarlo. Un acquisto possibile il suo che il Milan finanzierà con altre cessioni. Una è ormai prossima alla definizione.

Si tratta di quella di Alvaro Morata. Il Milan confida di ottenere il via libera dal Galatasaray all’interruzione del prestito per consentire all’attaccante di trasferirsi al Como con il quale l’intesa è totale. Una cessione, quella a titolo definitivo di Morata, che porterà al Milan circa 10 milioni.

L’affare si farà anche senza Malick Thiaw. Il difensore tedesco, infatti, dovrebbe rifiutare la proposta del Como di 4 milioni di euro di ingaggio annui. Un no che costerà al Milan circa 25 milioni, visto che per Thiaw e Morata era stato raggiunto un accordo complessivo a 35 milioni più bonus.

Tornando a Morata, un ulteriore indizio che conferma la volontà del Como di chiudere quanto prima per l’esperto attaccante voluto da Fabregas, è la trattativa in corso con il Sassuolo per la cessione di Patrick Cutrone. Sarà proprio l’ex attaccante rossonero a fare spazio a Morata nell’organico dei lariani, disposti a cederlo per almeno 5 milioni di euro. A sbloccare la trattativa potrebbe essere l’intesa sulla durata del contratto che Cutrone può firmare con il Sassuolo. L’obiettivo dell’attaccante è di ottenere un triennale, visto l’attuale intesa con il Como è in scadenza proprio nel 2028.