Addio Milan e se ne va in Arabia Saudita: è arrivato il via libera

Dal club rossonero alla Saudi Pro League, il Milan ha già salutato una delle sue stelle: via libera al colpaccio

In casa Milan le grandi manovre in vista della prossima stagione sono già partite. Il prossimo 7 luglio ricomincerà per la seconda volta l’era Allegri, con il tecnico di Livorno che non ha intenzione di perdere tempo. L’idea è quella di ripartire subito forte, approfittando del fatto che la squadra rossonera non avrà impegni europei nel corso della stagione.

Un fattore importante, che può risultare fondamentale per i risultati in campionato ma che al tempo stesso ha privato le casse rossonere di introiti non trascurabili. Per tale ragione il neo direttore sportivo Igli Tare sta partendo, in primis, dalle cessioni per rimettere i conti a posto. L’obiettivo dell’ex dirigente della Lazio sarà poi successivamente quello di dedicarsi ai colpi in entrate, profili perlopiù giovani in grado di garantire rendimento costante da qui ai prossimi anni, con la possibilità di cederli ed eventualmente registrare nuove plusvalenze.

È accaduto recentemente con Tijjani Reijnders che il Milan ha ceduto al Manchester City per 55 milioni di euro più 15 di bonus, a fronte di un esborso di appena 20 due estati fa.Il Milan sta per dire addio dopo ben sei stagioni a Theo Hernandez. Motivi differenti quelli che porteranno il terzino francese lontano dal club di Via Aldo Rossi con cui i rapporti si sono incrinati ormai in maniera irrimediabile.

Se tra le entrate è praticamente fatta per Modric mentre Samuele Ricci è vicinissimo a vestire la maglia rossonera, c’è una nuova partenza che in realtà i tifosi del ‘Diavolo’ già si aspettavano da tempo. L’indiscrezione arrivata poche ore fa è semplicemente pazzesca.

Dal Milan all’Arabia Saudita: cessione vicina

Come spesso accade, il giornalista turco ed esperto di mercato Ekrem Konur ha rivelato quella che sembrerebbe essere una rivelazione di mercato pazzesca per i colori rossoneri. Perché un big, ormai fuori dai piani, è pronto a trasferirsi subito in Arabia Saudita.

Si tratta di Joao Felix, arrivato con grandi speranze lo scorso gennaio e che invece dopo appena sei mesi ha già le valigie in mano. Il talento portoghese, che in maglia rossonera ha mostrato più ombre che luci, tornerà al Chelsea ma soltanto per poco: secondo Konur, infatti, un club in particolare sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperta. Il giornalista parla del Neom SC, club che avrebbe messo in cima alla sua personalissima lista dei rinforzi proprio l’attaccante di proprietà del Chelsea.

Il Milan lo ha mollato, i ‘Blues’ non lo vedono ormai da tempo come una potenziale risorsa. E così il giocatore classe ’99 e reduce da 15 apparizioni in Serie A con 2 reti e 1 assist vincente, dovrebbe avvicinarsi a grandi passi al calcio saudita. Il Neom SC sta spingendo per averlo già durante l’estate.