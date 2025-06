Allegri ha individuato il rinforzo giusto a destra, arriva dalla Francia: i dettagli

Doppio obiettivo per la fascia destra della difesa: il Milan ha individuato due possibili obiettivi per sostituire Walker

La rosa del Milan dovrebbe subire una vera e propria rivoluzione in questo mercato estivo. L’uso del condizionale è d’obbligo perché, a giugno ormai concluso, la società è, come al solito, in netto ritardo (pur avendo ancora molto tempo a disposizione). Fra meno di una settimana inizia il ritiro e Igli Tare ha chiuso per l’arrivo di Samuele Ricci dal Torino, per poco più di 20 milioni, e di Luka Modric a parametro zero (ma si unirà al gruppo solo a fine luglio dopo il Mondiale per Club e le meritate vacanze).

Importante il lavoro sulle cessioni: Reijnders è andato al Manchester City, Theo Hernandez sta per accasarsi all’Al-Hilal e si attende il sì Malick Thiaw al Como. A proposito di addii, negli ultimi due giorni il Milan ha annunciato ufficialmente il saluto a: Joao Felix, Riccardo Sottil, Tammy Abraham e Kyle Walker. Niente riscatto quindi nemmeno per il terzino inglese, che avrebbe fatto sicuramente comodo in una sezione, quella dei terzini, che adesso è completamente da rifare.

Milan, ecco il nuovo terzino destro: doppia opzione

Il Milan ha bisogno, e in maniera anche piuttosto urgente, di due nuovi titolari per le fasce della difesa: serve un sostituto di Theo Hernandez, che può essere Destiny Udogie del Tottenham, e un nuovo esterno a destra, privo di Walker e con Emerson Royal messo ormai alla porta. Per il brasiliano ci sono stati dei sondaggi fra cui quello forte del Real Betis, ma ad oggi non c’è nessuna trattativa avanzata.

A quanto pare, l’ex Tottenham vuole provare a convincere Allegri: per la sua eventuale cessione quindi se ne riparlerà soltanto dopo l’inizio del ritiro. In ogni caso, al Milan un terzino destro serve per forza: secondo quanto riportato da Carlo Pellegatti, nella lista di Tare ci sono due nomi: il primo è Martim Fernandes, classe 2006 del Porto, il secondo è invece Guela Doué, fratello del fenomenale Desiré del Psg, attualmente in forza allo Strasburgo e profilo gradito soprattutto ad Allegri. Nel frattempo i rossoneri devono rinunciare ad un altro obiettivo: si tratta di Ahanor del Genoa, che andrà a giocare con Ivan Juric all’Atalanta: l’affare si è chiuso nelle ultime ore e il giovanissimo esterno, classe 2008, sostituirà Ruggeri, passato all’Atletico Madrid. Affare fra Genoa e Atalanta da 20 milioni, soldi che il Milan non spenderà mai per un ragazzo così giovane.