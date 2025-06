Dalla Lazio al Milan, offerta clamorosa: l’annuncio del ds

Il club rossonero ha provato a comprare un giocatore della squadra di Sarri: ecco il retroscena svelato.

Il mercato in entrata del Milan finora è limitato all’ingaggio di Luka Modric, che sarà ufficiale al termine del Mondiale per Club. A breve dovrebbe arrivare Samuele Ricci, per il quale è stato raggiunto un accordo con il Torino.

Presi due centrocampisti, dunque. E almeno un altro arriverà alla corte di Massimiliano Allegri, che si aspetta rinforzi in ogni reparto. Presto dovrebbe concretizzarsi la cessione di Theo Hernandez all’Al Hilal, pronto a versare circa 30 milioni di euro (bonus inclusi) per l’acquisto del cartellino. Il nazionale francese aveva respinto il primo assalto saudita, poi ha cambiato idea di fronte a una nuova offerta contrattuale più ricca.

Milan, Theo Hernandez all’Al Hilal: chi lo sostituisce?

La vendita di un titolarissimo come Hernandez comporta la necessità di comprare un sostituto di livello. In questi giorni sono trapelati diversi nomi e non è ancora chiaro quale sia la prima scelta di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Nella lista sembrano esserci Maxime De Cuyper del Club Bruges, Oleksandr Zinchenko dell’Arsenal e Sergi Cardona del Villarreal, ma attenzione alle sorprese.

Ci potrebbe essere un ritorno di fiamma per Nuno Tavares della Lazio? Difficile, ma intanto il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha fatto la seguente rivelazione nell’intervista concessa a Lalaziosiamonoi.it: “Tavares a gennaio non lo abbiamo ceduto al Milan per una cifra importante“.

Il Milan aveva messo nel mirino l’ex Arsenal, probabilmente nell’ottica di sostituire Hernandez nel caso in cui il francese avesse detto sì al trasferimento al Como. Com’è noto, il club lariano aveva formulato un’offerta di circa 40 milioni di euro e la società rossonera l’aveva accettata. Era stato Theo a rifiutare il passaggio nella squadra allenata da Cesc Fabregas.

Nuno Tavares ha un prezzo elevato, la Lazio vorrebbe incassare almeno 40 milioni di euro da una eventuale cessione. Troppi soldi per il Milan, che punta a spenderne la metà o meno per l’ingaggio del sostituto di Theo Hernandez. Prima di riprovarci per il francese e ottenere il suo sì, l’Al Hilal si era fatto avanti anche per il 25enne nato a Lisbona, oltre che per Angelino della Roma. La proposta saudita da circa 30 milioni di euro è stata rifiutata da Claudio Lotito. Impensabile che il portoghese possa approdare al Milan.