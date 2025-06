Hanno trovato la formula, i rivali prendono Leoni: in casa Milan è gelo

Le ultimissime sul futuro del giocatore italiano: il Diavolo rischia la beffa secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport

Giovanni Leoni è uno dei nomi cerchiati in rosso sul taccuino di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Il difensore centrale piace davvero tanto al dirigente e al tecnico del Milan, che vorrebbero strapparlo al Parma in questa sessione di calciomercato.

Non sarà un’impresa facile, per diversi motivi: il classe 2006 ha una valutazione importante, sui 30 milioni di euro, e il club gialloblu al momento ha mostrato poca propensione a cederlo. Ma c’è un altro problema, la concorrenza davvero agguerrita.

Non è un segreto, d’altronde, che Leoni piace a tutte le big del campionato italiano, ma in Inghilterra lo hanno messo nel mirino. Il Parma gongola consapevole del fatta che non ci sia alcuna fretta di cederlo e che potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.

E’ La Gazzetta a scrivere del forte interesse da parte dell’Inter per Giovanni Leoni. I nerazzurri avrebbero un tesoretto da 30 milioni di euro da investire sul giovane centrale. Ci sarebbe, inoltre, una possibilità importante, che potrebbe fare la differenza: sul giornale rosa si può leggere, infatti, che i nerazzurri starebbero pensando di acquistare Leoni e di lasciarlo un anno in prestito al Parma. Una soluzione questa che chiaramente sarebbe molto gradita ai gialloblu, che potrebbero godersi il giovanissimo calciatore ancora per un’altra stagione.

Milan: niente aste, ma Tare non molla Leoni

Il Milan su Giovanni Leoni c’è e ha voglia di provarci, soprattutto se a breve uno dei centrali di difesa dovesse fare le valigie, portando una buona somma di denaro. L’indiziato numero uno a salutare resta Malick Thiaw: il tedesco non ha ancora accettato il corteggiamento da parte del Como di Cesc Fabregas, nonostante una ricca offerta da quattro milioni di euro netti a stagione.

Il calciatore aveva scelto di tornare in Bundesliga ,ma la proposta dei lariani non può non essere valutata. Il Como ha già trovato l’intesa con il Milan per 25 milioni di euro, ma senza l’ok di Thiaw punterà su un altro centrale. Il tedesco resterebbe comunque in uscita: oltre alla Germania si attendono offerte dalla Premier League, campionato dove potrebbe finire Fikayo Tomori, che di certo non è incedibile. Di fronte ad una proposta superiore ai 25 milioni anche lui farebbe le valigie