La notizia è ufficiale: mazzata Sinner, i tifosi non riescono a darsi pace

Sinner si prepara per l’esordio a Wimbledon contro Nardi in programma martedì 1 luglio, ma c’è una brutta notizia per i tifosi

Martedì 1 luglio inizia Wimbledon per Jannik Sinner. Dopo la dolorosa sconfitta in finale di Roland Garros contro Carlos Alcaraz, che lo aveva battuto anche all’ultimo atto degli Internazionali d’Italia a Roma, l’altoatesino punta fortissimo sul fare bene nel torneo londinese. Per lui è fondamentale fare bene: le recenti sconfitte, come quella contro Bublik ad Halle, hanno creato un po’ malumore post squalifica di tre mesi per il caso Clostebol. Ecco perché Wimbledon è un’occasione unica per Jannik per tornare subito in carreggiata e dimostrare agli altri e a sé stesso di essere ancora il numero uno al mondo.

Questi giorni però hanno creato un vero e proprio caso, e non ci voleva in vista dell’inizio del torneo: a sorpresa, e improvvisamente, Sinner ha annunciato la separazione con preparatore atletico e fisioterapista. Ancora oggi non sappiamo cosa è successo (qualcuno parla di interviste mal digerite dall’entourage dell’italiano) e c’è attesa per la prossima conferenza stampa. Nel frattempo è arrivata una notizia che ha spiazzato un po’ tutti i tifosi di Sinner ma anche degli appassionati di questo sport.

Debutto Sinner a Wimbledon, mazzata per i tifosi

Il debutto di Sinner a Wimbledon sarà contro un altro italiano: è stato infatti sorteggiato Luca Nardi, e i due si ritroveranno di fronte in questo derby tutto tricolore martedì 1 luglio. La partita si giocherà sull’impianto centrale dell’All England Club. I due non si sono mai affrontati in carriera ma si conoscono molto bene. Una sfida molto interessante che, purtroppo, non sarà visibile a tutti.

La partita fra i due italiani a Wimbledon, un evento molto importante per tutto il movimento, non sarà trasmessa in chiaro. Tutto l’evento è un’esclusiva di Sky Sport (che nel frattempo non ha trovato un accordo con Eurosport per il prolungamento della collaborazione e questo è un bel problema per gli appassionati di tennis) quindi l’unico modo per vederla è essere abbonati alla piattaforma satellitare oppure avere un abbonamento a NOW TV, la web tv di Sky. Una notizia che ha sconfortato un po’ tutti i grandi appassionati di questo sport che non potranno vedere in chiaro in tv questa importante evento. Sinner intanto si prepara per scendere in campo nel migliore dei modi e portare a casa la vittoria: iniziare col piede giusto è l’obiettivo per poter affrontare al top tutto il torneo. Nel mirino c’è la finale per magari il terzo atto contro Alcaraz (vincitore in carica dell’evento).