Milan-Jashari, c’è l’accordo: Tare vuole chiudere il terzo colpo

Le ultimissime sul centrocampista del Club Brugge. Il Milan è intenzionato a provarci per il giocatore svizzero: il punto della situazione

Poche ore e il calciomercato inizierà ufficialmente. Il Milan di Igli Tare è pronto a mettere le mani sui primi colpi di questa sessione estiva. Il dirigente albanese, in realtà, ha già chiuso per Luka Modric, ma per il suo sbarco a Milano servirà attendere la conclusione del Mondiale per Club, che sta disputando con la maglia del Real Madrid.

A varcare per primo i cancelli di Milanello non sarà dunque l’esperto calciatore croato, bensì Samuele Ricci, con il quale l’accordo era stata trovato da settimane, negli ultimi giorni, però, è arrivata l’intesa con il Torino, che ha concesso il via libera per una cifra totale di 25 milioni di euro, 23 milioni di parte fissa più 2 di bonus.

Ma gli affari a centrocampo non sono certo finiti. Igli Tare è chiamato a vendere tutti quei calciatori che non rientrano più nei piani del Milan di Massimiliano Allegri. In cima alla lista c’è chiaramente Yunus Musah, fuori dal progetto, come ammesso dallo stesso albanese.

La trattativa con il Napoli è ormi in stand-by e si aspetta così una proposta convincente dalla Premier League. Per una cifra sui 25 milioni di euro, l’americano farebbe le valigie. Saluteranno anche quei calciatori rientrati dai prestiti come Ismael Bennacer e Yacine Adli. Per loro le possibilità di rimanere sono davvero pochissime. Ne ha qualcuna in più Tommaso Pobega, essendo cresciuto nel vivaio rossonero.

Milan, nuova offerta per Jashari: il punto della situazione

Mentre si cercherà di piazzare gli esuberi, Igli Tare si augura di riuscire a mettere le mani su Jashari. E’ lui il grande obiettivo del calciomercato estivo per il centrocampo. L’albanese lo vuole a tutti i costi e vuole abbattere le resistenze del Club Brugge.

Il cub belga vorrebbe cedere il suo giocatore per non meno di 40 milioni di euro, ma la sensazione è che se il Milan dovesse arrivare a 35 milioni di base fissa, l’affare sarebbe pronto a chiudersi, facendo vestire di rossonero il giovane centrocampista.

Jashari ha diverse proposte sul piatto, sia dalla Premier League che dalla Bundesliga, oltre che del Marsiglia, ma ha dato priorità al Milan, al quale ha detto sì per 3 milioni di euro netti a stagione più bonus. L’entourage del giocatore attende fiducioso il rilancio da parte di Tare.