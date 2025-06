Non ci sono dubbi per Allegri, la scelta è già fatta: Milan ribaltato

Idee chiare per Massimiliano Allegri per quello che riguarda il suo Milan in vista della prossima stagione. Il tecnico livornese ha bene in mente come schierare la propria squadra ed è pronto a ribaltare la squadra.

Costantemente in contatto con Igli Tare ed il resto della dirigenza rossonera, Massimiliano Allegri sta cercando di indirizzare le scelte di mercato del club meneghino per provare a rilanciare la squadra in vista della prossima stagione.

In attesa di capire se il club riuscirà a mettergli a disposizione i calciatori richiesti in sede di mercato, Massimiliano Allegri è già al lavoro con il resto del suo staff per provare a capire come indirizzare la stagione dal punto di vista del modulo da utilizzare. In questo senso il nuovo allenatore rossonero sembra avere le idee chiare con il tecnico pronto a sconfessare le scelte fatte durante la scorsa annata e tornare all’antico.

Allegri ha già scelto il modulo: nuovo cambiamento Milan

Massimiliano Allegri è pronto a proporre un 4-3-3 come modulo di partenza del Milan in vista della prossima stagione. Il livornese ha scelto di tornare ad una mediana più folta rispetto alla scelta di giocare con solo due centrocampisti centrali davanti la difesa, spesso utilizzata nelle ultime annate.

In questo senso vanno viste le scelte del Milan di andare a prendere diversi centrocampisti sul mercato per infoltire la linea mediana. Salutato Tijjani Reijnders, il Milan ha riaccolto al momento sia Adli che Pobega e Bennacer tra le proprie fila anche se i tre appaiono destinati a salutare durante l’estate. Nel frattempo Igli Tare è alla ricerca di nuovi profili con Xhaka, Ricci e Jashari nel mirino dei rossoneri.

Per il centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen c’è ancora distanza con il club tedesco che continua a chiedere circa 15 milioni di euro per il cartellino del classe 1992. Il Milan non vorrebbe superare i 10 milioni per il giocatore e la speranza è che lo stesso Xhaka possa fare pressioni sul suo club di appartenenza per permettergli di cambiare aria durante questa estate e tentare l’avventura in rossonero.

Ricci appare il calciatore più vicino ad arrivare in rossonero con il Milan intenzionato a chiudere intorno ai 25 milioni di euro per il calciatore del Torino che diventerà uno dei perni della mediana al fianco di Fofana e Modric (per il quale è tutto fatto). Il sogno al momento è rappresentato da Jashari anche se il Bruges sta facendo muro chiedendo circa 45 milioni. Il Milan non vorrebbe andare oltre i 35 ed anche in questo caso vuole puntare sul fatto che il mediano ha intenzione di trasferirsi in rossonero.