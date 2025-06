Nuova maglia per Abraham, destinazione a sorpresa

Da definire il futuro dell’attaccante inglese, che dopo l’addio al Milan cerca una nuova sistemazione: è arrivata una ricca offerta.

Il Milan ha confermato ufficialmente la partenza di Tammy Abraham tramite un post pubblicato sui social network. Queste le parole usate: “Doppia cifra per i gol e impegno totale ogni minuto! Grazie!“.

Nessuna sorpresa. Si sapeva che il club rossonero non avrebbe avviato una trattativa per l’acquisto a titolo definitivo del suo cartellino. Era arrivato dalla Roma in prestito secco e sarebbero serviti circa 20 milioni di euro per comprarlo. Si è preferito fare un altro tipo di scelta, restituendo l’ex Chelsea ai giallorossi e puntando sull’ingaggio di un nuovo centravanti da alternare a Santiago Gimenez.

Com’è noto, oltre a lui, anche Luka Jovic lascerà Milanello. Il suo contratto in scadenza alla fine di questo giugno non è stato rinnovato, quindi ci sarà un addio a parametro zero. Si parla del Messico, il Cruz Azul nello specifico, come possibile destinazione.

Milan, futuro lontano dalla Serie A per Abraham: le ultime news

La Roma non intende puntare su Abraham, si aspetta offerte per venderlo. Ci sono delle richieste dalla Premier League e anche dalla Super Lig. Ma nelle ultime ore è emersa una nuova possibilità per il futuro del centravanti britannico.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, lo Zenit San Pietroburgo ha offerto 20 milioni di euro alla Roma per l’acquisto del cartellino. Al giocatore, invece, un contratto di tre anni da 5 milioni di euro netti annui. Il club giallorosso dice sì a questo tipo di proposta, però Abraham non sembra convinto del trasferimento in Russia.

Normale che preferisca rimanere in uno dei principali campionati europei e non giocare in una squadra che, in quanto russa, non può affrontare le competizioni UEFA. Il ritorno in Premier League appare la soluzione più probabile per il futuro di Tammy, reduce da una stagione con 10 gol e 7 assist con la maglia del Milan.

La Roma si aspetta di incassare 20 milioni di euro e di liberarsi del suo oneroso stipendio (circa 4,5 milioni di euro netti annui). La proposta dello Zenit San Pietroburgo era quella giusta per accontentare la società giallorossa, però Abraham non dovrebbe accettare il passaggio nella squadra che si è classificata seconda dietro il Krasnodar nell’ultima Premier Liga.