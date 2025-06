Prima tegola per Allegri, c’è la batosta per il tecnico del Milan

L’affare è definitivamente saltato, niente da fare per Tare e per Allegri: il giocatore firmerà con un’altra squadra

L’addio di Theo Hernandez al Milan era praticamente annunciato. Da parte della società, non c’era nessuna intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2026: mai un’offerta adeguata e la cessione al Como nel mercato di gennaio per 40 milioni. Il terzino francese ha sempre spinto per restare: ha aspettato a lungo una proposta da parte di Furlani e ha rifiutato il Como a gennaio e l’Al-Hilal ad inizio giugno. L’offerta araba però è migliorata di gran lunga ed è diventata irrinunciabile: più di 20 milioni a stagione, ai rossoneri una cifra intorno ai 30 milioni.

L’affare non è ancora concluso ma le cose dovrebbero andare per il verso giusto nel giro di pochi giorni: Simone Inzaghi, nuovo tecnico dell’Al-Hilal, ha spinto fortemente per averlo ed è stato accontentato. Ora il Milan, che aveva già bisogno di un terzino destro (Walker torna al City ed Emerson Royal è sul mercato), dovrà cercare anche un esterno a sinistra e uno dei nomi fatti negli ultimi giorni è fra i talenti più interessanti di tutta la Serie A. Ma dopo i primi contatti, la società rossonera si deve già arrendere: è fatta per la cessione ad un’altra squadra.

Il Milan deve rinunciare all’affare, accordo con un’altra squadra

Il Milan aveva fatto un sondaggio con il Genoa per Ahanor, terzino sinistro classe 2008 che si è messo in mostra in questa stagione soprattutto con Patrick Vieira negli ultimi mesi. Ha anche segnato un gol contro il Napoli al Diego Armando Maradona, in una partita che ha rischiato di far saltare l’obiettivo Scudetto agli azzurri di Antonio Conte. I rossoneri hanno fatto un sondaggio, ma era troppo tardi: si è già accordato con un’altra squadra.

Ahanor, a meno di clamorosi colpi di scena, a breve diventerà un nuovo giocatore dell’Atalanta. Gli orobici hanno venduto Ruggeri all’Atalanta per oltre 20 milioni: una cessione importante che ha portato un bel po’ di soldi nelle casse dei bergamaschi. Per sostituirlo, l’Atalanta ha deciso di puntare sul giocatore del Genoa, che arriverà quindi nelle prossime ore. La trattativa è praticamente chiusa: nel giro di pochissimo si arriverà anche all’ufficialità. Niente da fare per il Milan quindi e per Allegri, continua quindi la ricerca di un altro terzino che possa prendere il posto di Theo Hernandez: serve un profilo pronto e di buon livello per poter sostituire il francese. Che, al netto di una stagione negativa, è e resta un giocatore forte.