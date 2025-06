Saluta dopo 8 anni: lo prende il Milan, finalmente affare fatto

Sarà al ritiro di Milanello insieme a Massimiliano Allegri. E’ pronto per la nuova avventura: il punto della situazione

E’ il momento dei saluti. E’ il momenti di chiudere ufficialmente un’avventura calcistica lunga otto anni e di iniziarne un’altra con i colori rossoneri addosso. E’ così arrivato anche l’annuncio sui social che non lascia più dubbi:

“E’ qualche giorno che penso a come riuscire a tradurre in parole 8 anni di amore e passione di lavoro e divertimento, di vittorie e sconfitte, di delusioni e confronti, di crescita e conquiste, di amicizia e tanto altro . Credo che a volte basti guardare quegli occhi, quei sorrisi, quegli abbracci. Grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso meraviglioso durante il quale ho avuto l’onore di cantare l’inno nazionale a squarciagola rappresentando il mio Paese in giro per il mondo. Forza Azzurri… sempre”.

Arriva così il saluto alla Nazionale azzurra di Bernardo Corradi che inizia la nuova avventura al fianco di Massimiliano Allegri.

Ci sarà anche l’ex attaccante a Milanello, il giorno del raduno. Lavorerà con il tecnico livornese che lo ha voluto per riportare in alto il Milan dopo una stagione disastrosa.

Milan, i volti nuovi a Milanello: attesa per i colpi di Tare

C’è curiosità per capire chi saranno i volti nuovi che fra qualche giorno varcheranno i cancelli di Milanello. Di certo ci saranno Massimiliano Allegri e Igli Tare, i due simboli della rivoluzione rossonera. E poi? Tutti i membri dello staff del mister livornese, compreso Bernardo Corradi.

Per i calciatori, invece, bisognerà attendere. Ad oggi il Milan, infatti, non ha ufficializzato alcun colpo. E’ vero, però, che per due giocatori è tutto fatto: lo è per Luka Modric, che però sbarcherà in Italia solo dopo aver concluso il Mondiale per Club con la maglia del Real Madrid, ma per lui ci sarà anche qualche giorno di meritata vacanza.

Il primo tra i nuovi volti a varcare i cancelli del centro sportivo di Carnago, dunque, dovrebbe essere Samuele Ricci, per il quale Diavolo ha chiuso con il Torino per una cifra complessiva di 25 milioni di euro. C’è però ancora qualche giorno e Igli Tare proverà a rendere felice Massimiliano Allegri e i tifosi del Milan con qualche altro innesto.