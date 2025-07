Grave infortunio e colpo Walker: Milan tradito, passa alla rivale di Serie A

Il terzino inglese potrebbe continuare a giocare in Serie A: una squadra sta pensando a lui per la fascia destra.

Il Milan ha comunicato ufficialmente il mancato riscatto di Kyle Walker, che così torna ad essere a tutti gli effetti un calciatore del Manchester City. Dopo delle prime prestazioni positive che avevano spinto quasi tutti a dare per scontato l’acquisto a titolo definitivo del cartellino, lo scenario è cambiato.

Il club rossonero ha fatto le proprie valutazioni, prendendo in considerazione diversi fattori, e ha poi deciso di non investire i 5 milioni di euro che erano stati pattuiti con i Citizens. In caso di riscatto, l’ex Tottenham avrebbe firmato un contratto da 4-4,5 milioni di euro netti annui fino a giugno 2027. Tanti soldi per un calciatore non giovanissimo e che nell’ultimo periodo non ha convinto.

Ex Milan, Kyle Walker ancora in Italia?

Walker ha già ricevuto un po’ di richieste e le sta valutando. Non gli mancano delle opzioni in Premier League, scelta che anche dal punto di vista familiare potrebbe essere la preferita. Sono arrivati anche sondaggi dalla Turchia, in particolare dal Fenerbahce allenato da José Mourinho.

Attenzione anche a una eventuale permanenza in Serie A. La Juventus deve fare i conti con l’infortunio di Nicolò Savona, che contro il Manchester City ha rimediato una lesione capsulo-legamentosa di alto grado della caviglia sinistra. Dovrebbe rimanere fuori per almeno due mesi.

La società bianconera sta valutando alcuni nomi per la fascia destra. Uno di questi potrebbe essere proprio Walker, anche se l’inglese dovrà rivedere le proprie pretese di stipendio per favorire un eventuale trasferimento a Torino. Difficilmente la Juventus andrà oltre i 3 milioni di euro netti annui, in caso di trattativa.

Un profilo maggiormente gradito è quello di Wesley, brasiliano classe 2003 in forza al Flamengo. Il problema è che il club di Rio de Janeiro chiede circa 30 milioni di euro per il cartellino, un prezzo considerato eccessivamente alto dalla Juve. Il calciatore era stato accostato anche al Milan e alla Roma, però in questo momento sono i bianconeri quelli più interessati a portarlo in Italia. La trattativa non è semplice, vedremo se nei prossimi giorni ci saranno sviluppi concreti.