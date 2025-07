Il Milan ha preso l’attaccante dall’Atalanta, annuncio ufficiale

Il Milan ha appena ufficializzato l’acquisto dell’attaccante: il giocatore vestirà quindi la maglia rossonera, contratto firmato

Non è stata una stagione drammatica soltanto per la prima squadra. Il Milan ha fallito su tutta la linea e quindi anche il progetto Milan Futuro, nato un anno fa fra l’entusiasmo generale per un’iniziativa molto importante (anche se l’Italia in questo è in ritardo di circa 20 anni se non di più), a certificare il totale fallimento targato RedBird. Un progetto voluto fortemente da Zlatan Ibrahimovic, che conosce l’importanza del vivaio e dello sviluppo di un settore giovanile all’avanguardia, lui cresciuto nell’Ajax che fa scuola. Lo svedese però si è rivelato anche l’anello debole con scelte incomprensibili.

La prima: non affidare la squadra ad Ignazio Abate, che aveva fatto un lavoro straordinario con il nucleo della squadra (la Primavera), e promuovere Daniele Bonera, alla sua prima esperienza da allenatore. La seconda: l’inspiegabile innesto di tal Jovan Kirowski, suo amico dai tempi di Los Angeles, come dirigente di una squadra di Lega Pro, quindi di un mondo altamente conosciuto per l’ex calciatore americano. Risultato? Milan Futuro retrocesso in Serie D e zero giocatori valorizzati.

Milan Futuro, preso l’attaccante

I giovani rossoneri ripartiranno quindi dalla Serie D: niente da fare per il ripescaggio. Risalire in Lega Pro sarà davvero complicato anche perché la squadra sarà rivoluzionata. Il Milan ha provato ad inserire elementi di esperienza quando era ormai troppo tardi e stavolta proverà a farlo subito, più l’aggiunta dei giovani del vivaio che si sono messi in luce durante l’ultima stagione con la Primavera con Guidi alla guida.

A questi giocatori poi si aggiungeranno nuovi acquisti e uno è stato già ufficializzato stamattina. Il Milan ha infatti comunicato l’arrivo di Alex Castiello, classe 2007 proveniente dall’Atalanta. Di seguito il comunicato: “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Alex Castiello, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. L’attaccante, nato nel 2007, arriva dall’Atalanta e ha scelto di affidare il suo futuro ai colori rossoneri“. Si tratta di un giovanissimo centravanti che ha deciso quindi di affidare il suo futuro ai rossoneri. Sarà allenato ancora da Massimo Oddo, confermato dopo l’ottimo lavoro svolto post Bonera: se il Milan Futuro ha potuto sperare di salvarsi ai play-out contro la Spal, è solo merito suo. Ha firmato il rinnovo per altri due anni, con l’obiettivo di risalire subito in Lega Pro e ricominciare da zero. Confermato Kirowski.