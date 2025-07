Il Milan ha un alleato per il colpo Jashari, adesso si può chiudere

I rossoneri possono contare su un alleato per il colpo Jashari, l’affare adesso si può chiudere: i dettagli

Il Milan ha chiuso per l’acquisto di Samuele Ricci. Solo poche settimane fa, si erano diffuse indiscrezioni in merito ad uno scarso gradimento da parte di Massimiliano Allegri per il centrocampista italiano. I rossoneri però lo avevano in pugno da tempo: col Torino c’erano discorsi avviati da molti mesi e ora ha deciso di chiudere l’operazione. Un ottimo affare, tra l’altro: ai granata poco più di 20 milioni più bonus, una cifra sicuramente congrua al valore del giocatore e perfettamente in linea con i paletti imposti da RedBird per quanto riguarda le offerte per i cartellini.

A proposito di questo: il Milan è solito non andare oltre i 20 milioni per ogni acquisto ma sa perfettamente che dovrà spingersi oltre, parecchio oltre, se vuole andare fino in fondo ad un’altra trattativa. Igli Tare ha individuato in Ardon Jashari l’innesto giusto per il centrocampo e ci sono colloqui in corso con il Club Bruges per arrivare un accordo. L’affare è molto complicato, ma il Milan ha un alleato.

Jashari come De Ketelaere, il Milan è fiducioso

La trattativa per Jashari ricorda molto quella per Charles de Ketelaere di qualche anno fa. La squadra è la stessa, così come la strategia di contrattazione dei rossoneri, nonostante dirigenti diversi. Il Milan punta a risparmiare il più possibile e per questo progredisce lentamente. Si era partiti da un’offerta da 28 milioni più bonus, adesso ci si è spinti a 30 milioni di parte fissa ma continuano a non bastare.

Il Bruges, lo sappiamo, di sconti non ne fa. Inoltre sa che Jashari è una gemma, un grande talento di tutto il calcio europeo, e per questo spinge molto sul prezzo. I belgi lo vogliono vendere per 40 milioni totali, quindi anche con bonus compresi, e sperano che in qualche modo possa scatenarsi un’asta con l’inserimento di altre squadre, magari inglesi. Il Milan prosegue nei colloqui forte di un allenato: la volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera. Lo svizzero ha già fatto sapere che la sua intenzione è di andare in Italia per giocare col Milan e si è schierato in questi giorni in favore di una cessione. Anche per De Ketelaere fu fondamentale la sua volontà. Ecco perché i rossoneri giocano sul centesimo: con il sì del ragazzo, è in una posizione di forza e sa di poter risparmiare qualcosa rispetto alle richieste.