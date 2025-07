Jashari al Milan, nuova offerta per chiudere: i dettagli

La società rossonera vuole provare a chiudere per il centrocampista svizzero: ecco le ultime news di mercato.

Ardon Jashari è un obiettivo concreto del Milan, che in queste settimane sta cercando insistentemente di portarlo in Italia. Nonostante le resistenze del Club Bruges, che aveva fissato il prezzo a 40 milioni di euro, Igli Tare non ha mollato e sta provando a chiudere l’affare.

Lo svizzero classe 2002 vuole il Milan e lo ha comunicato alla società belga, la sua presa di posizione netta aiuta Tare nella trattativa. Ovviamente, questo non significa che sia tutto facile, però il direttore sportivo rossonero può contare su un “alleato” e superare un po’ più facilmente il muro eretto inizialmente dal Club Bruges.

Dal Belgio era trapelata l’incedibilità del giocatore, a meno di offerte da 50 milioni di euro, ma in realtà non era così. Il prezzo reale era sempre stato sui 40 milioni, trattabili.

Calciomercato Milan, colpo Jashari: le ultime news

Secondo quanto spiegato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha deciso di presentare una nuova offerta per Jashari: 30 milioni di euro più 5 di bonus. Però il Club Bruges ne vorrebbe 35 solo di parte fissa.

La medesima fonte conferma che il nazionale svizzero vuole solo il Milan, ha già respinto i tentativi del Borussia Dortmund e di squadre della Premier League. Il suo agente già un accordo contrattuale con il club rossonero: quinquennale da 2,8 milioni di euro netti a stagione.

Tare è al lavoro nella speranza che il Club Bruges ammorbidisca un po’ la propria posizione. Nelle ultime ore c’è più fiducia sulla buona riuscita dell’operazione, però non è ancora il momento di esultare. Forse servirà un altro rilancio, magari aggiungendo qualche milione di bonus, per convincere definitivamente la dirigenza belga.

Da segnalare che Sportitalia ha svelato che l’ultima offerta del Milan sarebbe di 37 milioni di euro, bonus compresi. Vedremo se nelle prossime ore arriveranno aggiornamenti positivi su questa operazione. La sensazione è che Tare ormai voglia provare a chiudere, possibilmente entro la fine di questa settimana. Meglio evitare di andare per le lunghe, la situazione si potrebbe complicare ulteriormente.

Da segnalare che il Club Bruges ha chiesto Aleksandar Stankovic all’Inter. Il centrocampista serbo ha fatto bene nella stagione in prestito al Lucerna e potrebbe essere il giocatore in grado di sostituire Jashari nella mediana della squadra belga.