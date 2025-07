La rescissione cambia tutto, il Milan prepara il super colpo

Il Milan potrebbe fare un altro acquisto a costo zero dopo Modric, e anche questo arriverebbe dalla Spagna: i dettagli

C’è tanto lavoro da fare a Casa Milan per la costruzione della nuova rosa in vista della prossima stagione. Ma giugno è finito e in entrata Igli Tare ha chiuso per l’arrivo di Luka Modric, a costo zero dopo il Mondiale per Club con il Real Madrid, ed è ad un passo da Samuele Ricci dal Torino, che potrebbe già essere all’inizio del ritiro con Allegri il prossimo 9 luglio. Il tempo però stringe e ci sono ancora tantissime operazioni da concludere, in entrata e in uscita. Ci sono reparti che vanno rifatti da zero, e uno di questi è senza ombra di dubbio la difesa.

Dopo l’addio di Theo Hernandez, sempre più vicino all’Al-Hilal (l’affare dovrebbe chiudersi entro questa settimana), i rossoneri sono in trattativa col Como anche per la cessione di Malick Thiaw: l’accordo fra club è totale, ma manca il sì del giocatore, non del tutto convinto. In caso di uscita del tedesco, il Milan andrebbe dritto su Giovanni Leoni del Parma, per il quale però è necessario un investimento da 30 milioni. A lui si potrebbero aggiungere anche elementi di esperienza e c’è un’altra opportunità a costo zero come Modric.

Un altro colpo a zero: il Milan ci pensa

Un altro colpo dagli svincolati potrebbe arrivare ancora una volta dalla Spagna, ma stavolta dall’acerrima rivale del Real Madrid: è il Barcellona che, stando a quanto riferiscono in Spagna, starebbe riflettendo sulla possibilità di rescindere il contratto di Andreas Christensen, il difensore danese che, di recente, ha dovuto fare i conti con diversi problemi di natura fisica ed evidentemente non convince i blaugrana.

Il difensore è in scadenza a giugno 2026 e non c’è l’accordo per un rinnovo di contratto. A quanto pare però, riportano in Spagna, il Barcellona starebbe pensando ad una rescissione consensuale, approvata anche dallo stesso giocatore. Si libererebbe quindi a costo zero e potrebbe essere una interessante opportunità per il mercato del Milan: aggiungerebbe alla rosa rossonera qualità ed esperienza, oltre ad una certa versatilità perché sia in Nazionale che con il Barcellona ha giocato anche da centrale di centrocampo. Sì perché è un centrale con ottime doti tecniche, e quindi utile anche per una fase di costruzione fatta bene (che però non è un must nel calcio di Allegri). A 29 anni già compiuti, Christensen potrebbe diventare un’opportunità molto interessante, per il Milan così come per altre squadre italiane.