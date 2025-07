Milan, il 3 luglio l’annuncio ufficiale: sorpresa per i tifosi, svelato in anteprima (FOTO)

E’ atteso per dopodomani la comunicazione ufficiale da parte del Milan. Il tifoso, però, può scoprirlo in anteprima: ecco come

Sono giorni di annunci ufficiali per i tifosi del Milan. Dopo i saluti a tutti i calciatori, che hanno visto scadere il proprio contratto il 30 giugno, toccherà ai primi colpi in entrata. E’ evidente che bisognerà aspettare ancora un po’ per Luka Modric, impegnato al Mondiale per Club con il Real Madrid, prima del suo sbarco a Milano.

Prima del croato, così, toccherà a Samuele Ricci, atteso in città già nelle prossime ore, prima di sottoporsi alle visite mediche nella giornata di giovedì. Ma dopodomani sarà il giorno di un altro annuncio quello della seconda maglia.

Tifosi del Milan protagonisti

I tifosi del Milan, però, possono scoprire l’Away kit 2025/2026 in anteprima. Il club, infatti, ha organizzato una “caccia al tesoro” in giro per la città di Milano. Il tifoso che vorrà vedere personalmente la maglia prima di tutti gli altri, ricevendo anche una sorpresa, dovrà andare alla ricerca del Diavoletto. Sono 31 e tutti accompagnati da un QRcode:

26 di colore bianco – inquadrandoli verrà chiesto ai partecipanti di cercare i rossi e scoprire il “tesoro”

5 di colore rosso: inquadrandoli verrà raccontata una “chicca” storica sulla location e i partecipanti verranno invitati a recarsi al Flagship Store di Via Dante per vedere in anteprima il nuovo kit dei rossoneri.

Ma dove si troveranno i cinque Diavoletti rossi? In cinque luoghi storici legati al Milan:

l’Arena Civica (Viale Elvezia) Fiaschetteria Toscana (Via Berchet) Hotel Principe di Savoia (Piazza della Repubblica) Porta Monforte Casa Milan (Via Aldo Rossi)

“Il kit Away 2025/26 richiama un’estetica storica, e questa attivazione nasce proprio con l’obiettivo di inserirsi in quella narrazione. Attraverso un viaggio nelle radici e nella storia del Club, sarà possibile immergersi nell’autenticità dei colori rossoneri, respirarne l’identità profonda e vivere l’attesa del nuovo kit in modo coinvolgente e carico di significato”.