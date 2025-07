Scelta presa, niente da fare per il Milan: il colpo è saltato

Un giocatore spesso accostato al club rossonero non giocherà nella squadra di Allegri: gli aggiornamenti.

In questi giorni il Milan ha ufficializzato gli addii di Tammy Abraham e Luka Jovic, che verranno sostituiti da un nuovo centravanti. Igli Tare ha spiegato che la dirigenza sta già lavorando a un colpo nel ruolo, specificando che dovrebbe essere un calciatore simile a Olivier Giroud come caratteristiche.

Anche se c’è fiducia in Santiago Gimenez, comprato per circa 35 milioni di euro (bonus compresi) nello scorso mercato invernale, c’è l’intenzione di ingaggiare una punta di ottimo livello che sappia garantire un buon numero di gol. Ci sono tanti nomi associati al Diavolo in queste settimane e non è ancora chiaro chi arriverà.

In questo momento, Tare è impegnato su più tavoli, avendo l’esigenza di fare tante operazioni tra entrate e uscite. Bisogna studiare bene ogni situazione, anche perché il club vuole stare attento pure al bilancio.

Milan, sfuma un attaccante: ecco dove giocherà

Uno dei profili indicati come obiettivi del Milan è Lorenzo Lucca, oggetto di sondaggi già a gennaio. Quando per Gimenez non era stato ancora trovato l’accordo totale con il Feyenoord, la dirigenza rossonera aveva avviato dei contatti per l’italiano classe 2000. Non ci fu apertura da parte dell’Udinese, che però oggi è disposta a vendere il suo gioiello.

L’ex Pisa non dovrebbe vestire la maglia del Milan, però. Infatti, negli ultimi giorni c’è stata un’accelerata da parte del Napoli. Sky Sport ha rivelato che la società campana sta spingendo per portare Lucca alla corte di Antonio Conte. La trattativa è in corso e trapela fiducia sul raggiungimento di un accordo tra le parti.

Ovviamente, il giocatore ha detto sì al trasferimento nella squadra vincitrice dell’ultimo Scudetto. Ora il Napoli deve trovare un’intesa con l’Udinese sul prezzo del cartellino. Il club friulano parte da una valutazione di circa 30 milioni di euro, mentre quello campano vorrebbe fermarsi a 25.

L’accelerata azzurra è stata dovuta all’aver compreso quanto fosse difficile andare all’assalto di Darwin Nunez. Ci sono stati contatti per provare a portare in Italia il centravanti in forza al Liverpool, però i costi sono troppo elevati. Lucca è una soluzione più economica e comunque di buon valore, anche se è chiaro che l’attaccante nato a Moncalieri deve dimostrare di essere all’altezza di una piazza più importante di Udine.

L’ex Pisa viene da una stagione in cui ha messo insieme 14 gol e 2 assist in 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Vuole mettersi alla prova in una nuova realtà e Napoli è assolutamente soluzione gradita.